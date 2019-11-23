Bu hafta ne yapsak?

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Hint müzik festivali Zorlu PSM’de

Bütün haftayı saracak Bollywood rüzgarının yanı sıra caz, rock ve tekno müzik tutkunlarını da etkisi altına alacak bir programla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yine dopdolu içerikleri ile izleyicilere unutulmaz bir hafta yaşatacak. Beyond Bollywood “Bir rüyayı gerçekleştirmek için neler verirdiniz?” sorusunun peşinden seyircisine görsel bir ziyafet sunmaya hazırlanıyor. Bollywood’un otantik coşkusuna ortak olacağınız, doğaüstü renklere tanıklık edeceğiniz bir Hindistan macerası olan Beyond Bollywood 26 Kasım -1 Aralık tarihleri arasında İstanbul seyircisini Hindistan’a özgü otantik bir kültürel serüvene çıkarmaya hazırlanıyor.

Yıldız Tilbe rüzgârı

Yıldız Tilbe, kimselere benzemeyen sahne performansıyla 27 Kasım Çarşamba akşamı saat 21:00’de Jolly Joker Kartal İstMarina dinleyicisiyle buluşuyor. Tüm konserlerde yasal düzenleme gereği 18 yaş sınırı vardır.

Teoman Bostancı’da coşturacak

Rock müzik sahnesine birbirinden özel şarkılar, albümler ve performanslar kazandıran, Türk rock müziğinin en başarılı şarkıcı ve söz yazarlarından Teoman, “Uğur Bayhan Yapım” organizasyonuyla gerçekleşecek olan Türkiye Konserleri kapsamında sevenleriyle buluşuyor. Teoman, 27 Kasım akşamı saat 21:00’de Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde...

Emel Sayın BGM’de

Türk sanat müziği sanatçısı Emel Sayın, geniş repertuvarı ve sevilen şarkılarıyla bu akşam saat 21:00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak.

FAZ.1 ile sanat dolu hafta sonu

Akasya, bugün ve yarın misafirlerini yepyeni bir festival deneyimine davet ediyor. FAZ.1; Zuhal Müzik ve FAZ Creative iş birliği ile gerçekleşecek. İki gün boyunca canlı performanslar, konserler, fotoğraf sergilerinin yanı sıra gerçekleşecek söyleşi ve atölyelerde müzik, tasarım, sinema, dijital yayıncılık ve edebiyat dünyasından isimleri ağırlayacak. Manga, Zeynep Bastık, Hey! Douglas ve Nova Norda da söyleşiler aracılığıyla Akasya misafirleriyle buluşacak.

‘Dali’nin Kadınları’

Çolpan İlhan & Sadri Alışık tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Dali’nin kadınları’ Atlantis Yapım organizasyonuyla Türkiye’yi gezmeye hızla devam ediyor. Başrollerini Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan’ın paylaştığı, oyun sezonun en çok ilgi gören oyunları arasında başı çekiyor. Bu absürt komedi aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarını da içeriyor. İzleyicileri olağandışı bir yüzleşmeye davet eden “Dali’nin Kadınları” tüm Türkiye’yi gezdikten sonra 5 Aralık Perşembe günü Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’ne dönüyor.

Farklı lezzetlerin adresi Sirkeci

Tarihi Yarımada Sirkeci’nin modernleşen yüzü Levni Plus Hotel… Levni Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabay, ikinci Levni Plus Hotel’i İstanbul Sirkeci’de hizmete soktu. Üstün hizmet kalitesini ilke edinen otelin içinde bulunan Tiamo Restaurant, Türk ve dünya mutfağından sunduğu örneklerle müşterilerine unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatıyor. 20 – 25 metrekare odalarda misafirlerinin rahatını düşünen mekan aynı zamanda odalarda, koridorlarda ve lobide ressam Prof. Süleyman Saim Tekcan imzasını taşıyan eserlere yer veriyor. Levni Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabay, “İstanbul’a değer katan bir otel yaptığımıza inanıyorum. Misafirlerimizden şimdiye kadar aldığımız geri dönüşler de çok olumlu” dedi. Karacabay ardından üçüncü otelin de müjdesini verdi.

40 öğretmen 40 eser yaptı

Küçükçekmece’de görev yapan öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel “Sanat İçin Ben ‘de Varım “ projesini hayata geçirdi. Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin Görsel Sanatlar öğretmeni Arzu Yıldan önderliğinde yaptıkları tuval üzerine akrilik boya resimler yaklaşık 6 aylık bir çalışmayla ortaya çıkarıldı.