Bir yaz kampının çocuklara kazandıracağı 7 özellik

Yaz kampları ise çocukların hem eğlenmesini hem de farklı alanlarda gelişmesini sağlıyor. Çocukların sosyalleşmesi, sorumluluk alabilmesi, spor yapması ve doğayla etkileşim halinde olmaları için uygun bir ortam sunan yaz kampları sayesinde çocuklar yaz tatillerinden güzel anılarla dönüyor. Gençlere uluslararası standartlarda özel yaşam deneyimleri ve kamp programları sunan Geleceğin Yıldızları, bu kampların çocuklarınıza kazandıracağı özellikleri şöyle sıralıyor:

1- Kendi ayakları üstünde durmayı öğrenirler: Sizden bir süreliğine ayrılarak kendi sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenecek. Yaşam becerileri gelişecek, özgüveni artacak, uzlaşma becerileri ve özsaygıları gelişirken, kendilerini daha iyi ifade edecekler.

2- Yaşıtlarıyla sosyalleşip hiç unutmayacağı dostluklar kurarlar: Belki de çocuğunuz yıllarca sürecek dostluklarının temelini burada atacak. Sosyalleşmekten korkmayıp dışa dönük bir birey olarak yetişecek.

3- Sporun her türlüsünü yapma fırsatı yakalarlar: Yaz kamplarında çocuklarınız basketboldan tenise, sörften tırmanmaya kadar her sporla iç içe olurlar. Öğrenirler, eğlenirler ve fiziksel olarak daha güçlü olurlar.

4- İngilizceleri gelişir, uluslararası dostluklar edinirler: Hem kamplarda yabancı eğitmenler tarafında verilen dersler hem de kampa katılan yabancı arkadaşları ile iletişimleri sayesinde İngilizcelerini geliştirebilir, farklı kültürleri tanıyabilirler.

5- Doğayla etkileşim halinde olur, yeni şeyler keşfederler: Öyle ki bu zamanda büyüyen çocuklar doğa hakkında çok az bilgiye sahip. Özellikle şehir hayatı ve binaların arasında sıkışıp kalma durumu nedeniyle doğayı tanıyamayan çocuklar yaz kampları sayesinde bu fırsatı bulabiliyor ve yeşilin her türlü tonunu görüp temiz havada kaliteli vakit geçirebiliyor.

6- Kendi rol modellerini belirlerler: Yaz kamplarındaki birbirinden farklı yetkinlikteki eğitmenler, çocuklara rol model olabilir. Kamptaki eğitmenler onlarla o kadar çok ilgilenir ki kamp bitiminde onlardan ayrılmayı istemeyebilirler. Kendilerine hep donanımlı, pozitif insanları örnek olarak seçerler.

7- Hiç unutmayacakları anılar biriktirir, henüz o yaşta bir yaşam öyküsünün sahibi olurlar: Bu kampın sonunda da ileride sürekli hatırlayacağı, yüzündeki tebessümle anlatacağı bir deneyime sahip olurlar. Hayattan keyif almayı öğrenir ve bundan mutluluk duyarlar.