Bir konuda ustalaşmak için 10 bin saat pratik yeterli değil

Birçoğunuzun bu önermeyi duymuş olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir konuda ustalaşmak için 10 bin saat pratik yapmanın yeterli olduğunu savunan bir görüş var. Bu görüşü popüler hale getiren kişi de Malcolm Gladwell adında bir yazar/gazeteci. Malcolm Gladwell 2008 yılında yazdığı Outliers (sıradışılar) adlı kitabında başarılı insanların sırrını araştırmalara dayanarak anlatmaya çalışıyor. Bu kitapta 10 bin saat pratik yapmanın başarıya giden yoldaki öneminden bahsediyor. Görüşün popüler olmasından sonra birçok uzman bu konuda farklı düşünceler öne sürdü. Kitapta verilen örnekler bazı başarılı iş adamları ve müzisyenler.

Yetenek birçok farklı alanda kendini gösterebilir. Peki bir alanda yeteneğin olsun ya da olmasın başarı için sadece o alanda 10 bin saat pratik yapmak yeterli midir? Bunu körü körüne savunanlar olduğu gibi yeteneğin öneminin daha büyük olduğunu düşünenler de var. Ben bugün bu konuda yapılmış başka bir çalışmadan bahsedeceğim. Michigan Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Zach Hambrick ve arkadaşları başarılı müzisyenleri ve satranç oyuncularını kapsayan 14 çalışmayı toparlayıp tekrardan analiz ediyorlar. Bu çalışmanın sonuçları 2013 yılında Intelligence dergisinde yayımlanıyor. Yapılan analiz sonucunda, müzisyenlerin başarılarının ancak yüzde 30’unun, satranç oyuncularının başarılarının ise ancak yüzde 34’ünün direkt yaptıkları pratikle ilişkili olduğu saptanmış. Tabi bu çalışma sadece iki alandaki yeteneği kapsıyor. Başka birçok yetenek alanı var. Fakat sonuçları dikkat çekici. Başarının 2/3’ünün başka faktörlere bağlı olduğu gözleniyor. Bu çalışmada diğer faktörler üzerine bir değerlendirme yok. Yetenek başarıya giden yolda çok önemli bir avantaj. Yeteneği belirleyen en önemli faktörlerin başında da genetik geliyor.

Tek başına yetenek, pratik olmadan genellikle yetersiz kalıyor. Özellikle klasik müzik alanında çalışanlar için pratik çok önemli. Ama onların içerisinde de aynı düzeyde pratik yapanlardan birisi çok daha başarılıyken diğeri sönük kalabiliyor. Satranç oyuncuları içerisinde de bir oyuncunun büyük usta olabilmesi için iki yıl pratik yeterli olurken diğer bir oyuncu o seviyeye 26 yılda gelebiliyor. Bu durumda bir konuda usta olunabilmesi için 10 bin saat yeterlidir demek biraz eksik bir önerme oluyor. Bazı konularda 10 bin saat pratikle yaptığınız işte iyi bir hale gelebilirsiniz ama bu ‘usta’ diyebilecek ve sizi diğerlerinden ayırıp en iyilerin arasına sokabilecek düzeyde olmayabilir.

Psikoloji profesörü ve yazar Scott Barry Kaufman bu konuda farklı bir görüş öne sürüyor. Çalışma belleği adı verilen bir nevi zihnimizin planlama ve hesap yaparken kullandığı ara yüz olarak tanımlayabileceğimiz bir bellek türü var. Piyano çalanlarda çok önemli olan deşifre etme yeteneği çalışma belleği ile ilişkili. Yapılan bir çalışmada çalışma belleğinin kuvvetli olmasının piyanistlerin başarısına yüzde 7 etki ettiği saptanmış. Kaufman buna dayanarak, pratik yapmanın çalışma belleğinden 4 kat daha etkili olmasının kayda değer bir fark olduğunu düşünüyor. Pratik yapmanın başarıyı belirlemede yüzde 30 etkili olmasının azımsanmaması gerektiğini vurguluyor. Üstün yetenekliler konusunda özel ilgi sahibi bir nöroloji uzmanı olarak benim görüşüm; pratik yapmanın özellikle üstün yetenekli bireylerde fark yaratacak eşsiz olma yolunda önemi büyükken, üstün bir yeteneği olmayanlarda ise başarılı olmanın şartı olduğu yönünde.