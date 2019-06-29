İzmir’de 6 yıl önce tarih öğretmeni Sema Gür öncülüğünde sosyal medya üzerinden Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ne dikkati çekmek üzere örgütlenen kadınların renkli kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleriyle trafiğe çıktıkları Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, yıllar içinde katılımcı sayısını hızla artırdı. “Bir gün değil, her gün bisiklet” sloganını kullanmaya başlayan çok sayıda kadın, gündelik hayatlarında da bisikleti kullanarak farkındalığı artırmaya çalışıyor. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun kurucusu Sema Gür, “İzmirli kadınlar yılın bir günü değil, her günü süsledikleri bisikletleriyle kenti turluyor. Körfez kenti İzmir’de deniz kenarında bisiklete binerken kendimi özgür hissediyorum. Kolay ve çevreye duyarlı ulaşım aracı olmasının yanı sıra spor yaparak sağlıklı kalmamı sağlıyor. İzmirli kadınlar olarak trafikte egzoz kokusu yerine parfüm kokusu saçıyoruz” dedi.