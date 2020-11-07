Bir depremle mücadele sorusu: Tamahkârlığımızı ne zaman yeneceğiz?

ANLATTIĞIM, BİZİM HİKÂYEMİZ…

Son deprem felaketi İzmir’de yaşandı. Ölenlerimiz için rahmet, yakınlarına başsağlığı, kurtulanlarımıza geçmiş olsun dilekleri hem dilimizde, hem kalbimizde dönüp duruyor. Bu geçti, evet. Ama daha önce de olmuştu, daha sonra da olacak. Başka şehirlerde de aynı acı ve korkuya tanıklık ettik biz. İki deprem felaketinin arasını ekranlarımızda “Acaba büyük İstanbul depremi ne zaman olur?” sorusu etrafında bir çeşit kâhinlikle değerlendirmek de ata sporumuz oldu diyebiliriz. Bu döngü böyle mi gidecek hep?

Bunu kimseyi suçlamak veya aklamak için değil, deprem felaketinin altında manen ezilen bir potansiyel depremzede olarak söylüyorum. Afeti engellemek gücümüzün üstünde. Savaş bununla değil zaten. Savaş tamahkârlığımızla. Savaş çıkarılan yönetmelikleri, yapılan yasaları çiğnemekle, denetim mekanizmasını sıhhatli biçimde işletmemekle. Dükkânında, evinde yer açmak için kolonları kesmekle…

AFETTE YAYIN AKIŞI

Çalıştığım kurumun (24TV) çalışma biçimi ve alışkanlıkları itibariyle kriz zamanlarında nasıl bir yayın akışı takip edileceğini biliyorum. Bir haber kanalının siyaset gündemi dışındaki alanlarda yaptığı programlar genelde hafta sonu yayın akışında yer alır. Böylesi önemli bir durum olunca ortada bırakın gündem dışı konulara ayrılmış programları, ne güncel siyaset, hatta ne de her gün merak ve endişe ile beklenen korona tabloları kaldı. Haber kanalları Cuma günü depremin yaşandığı ânın hemen sonrasından başlayarak özel yayınlara geçtiler. Hem sahadan depremin büyüklüğünü, hangi bölgelerin ne kadar etkilendiğini, yıkılan binalarla ortaya çıkan sonuçlarını, arama kurtarma faaliyetlerini aktardılar. Hem de stüdyo konukluğu veya diğer bağlantı şekilleri ile uzman, yetkili ve şahitlerle bilgilenmeye bilgilendirmeye çalıştılar. Haber kanalları dışında olanlarsa gündelik yayınlarını takip ettiler. Dizilerin günü, yeni bölümü şaşmadı, eğlence programları devam etti. Denilebilir ki, “Ne kadar üzücü olursa olsun hayat tek bir damardan akmıyor, bir çeşitlilik var, bu çeşitlilik olmazsa, aksarsa daha sağlıksız oluruz”. Bilmiyorum standardından vazgeçmeyenler bu düşünce ile mi düzen bozmuyor. Ama acaba eğlence kanalları da sadece akşam ana haberlerinde tek bir haberi evire çevire 10 dakika boyunca duygusal müzikler eşliğinde, seyircinin ciğerini delik deşik etmeyi hedefleyerek vermek yerine, başka şeyler düşünemezler mi? Akışlarında insanlara moral ve dinginlik verecek, acıya saygılı, insanî şeyler için yer açamazlar mı? Ekranlarının bir köşesine böyle zamanlarda bir sembol, bir not bırakamazlar mı? Büyük ve absürt entrika dizilerimiz olmadan nefes alamaz mıyız yoksa?

SOSYAL MEDYADA ETKİLEŞİM VE KÖFTE-AYRAN

Bir sosyal medya paylaşımında gördüm, benzerlerine siz de rastlamışsınızdır; “Kim derdi ki köfte-ayran kelimelerini duymak gözümüzden yaş getirecek!” Gerçekten uzun süre hafızamızda başka bir anlamı olacak bu ikilinin. Enkazdan günler sonra canlı ve sağlıklı çıkarılan güzel Ayda yemek istediğini söyledi önce, sonra “Hangisi olsun, ne hazırlayalım?” diye soran sağlık-kurtarma görevlisine verdi bu cevabı. Zaten inanılmaz bir şey olmuştu. Depremden günler sonra küçücük bir kız çocuğuna ulaşılmıştı. Melek gibi tertemiz ve de sıhhatle çıkarılmaya çalışılıyordu. Duygular coşkun. Herkes için bir umut ve sevinç vesilesi… Ama sonra? Sonra köfteci reklamına döndü iş. Elbette sevinçliyiz, ama bu büyük sevinçten isim hakkı çıkarmaya çalışırcasına, canlı yayınlarda son sayarak, Ayda’nın eşini aynı depremde kaybetmiş babasının burnuna mikrofon ve kamera dayayıp destek aramak vicdanî enkazı gösterdi bize. Ayda’nın babası son sözünü söyledi: “Lütfen acımıza saygı gösterin.” Gösteremedik…

SAKİN OL, SİNİRLERİNE HÂKİM OL!

Bütün bunlar yaşanırken muhabirlerin sahada, sunucuların da stüdyoda olayları aktarışını seyrettik. Ekran önünde böyle krizleri anlatmak gerçekten kolay değildir. Hem en taze, hem en doğru bilgiye ulaşmak, zaman kaybetmeden seyirciye nakletmek telaşı vardır. Bir taraftan da etten, sinirden, kandan canlılarız. Heyecan, korku, endişe, sevinç, keder bizim de duygularımız. Onlarla yaşıyoruz. Ve size olay aktarırken bunların yer yer desteği, bazen de engeli ile karşılaşıyoruz. Buna rağmen asıl işimiz size yayın yapmak. Ama bunun unutan, kendini aklın terazisinden, profesyonelliğin serinkanlılığından çıkaranlar da oluyor. Doğrusu vicdanım titrer, kimseye haksızlık edemem. Acıdan nemalanmak, reyting almak, “duyarlılığıyla” öne çıkmak gibi şeyler için kimseyi suçlayamam. Bunlar çok ağır, söylerken bile. Ama düşünüyorum, iyi cerrah sedyede yatan hastayla gözyaşları içinde empati kuran mıdır, yoksa işine konsantre olup doğru müdahalede bulunan mı? Şu emeklerinin bedeli olmayan, risk altında çalışan kurtarma görevlileri enkazdan gelen bir çığlıkla kendilerini gözyaşlarına teslim etseler mi faydaları olur, yoksa yutkunup dikkatle çalışmaya devem etseler mi? Enkazda yüzlerce insan varsa, ekran başında da milyonlar var. Bizim işimiz onların da sağlığını düşünmek ve herkese saygılı olmak. Gözyaşı kısa süreli reyting getirebilir, ama ömrümüz çok daha uzun.

1999 NE ÖĞRETTİ, NE ÖĞRETEMEDİ…

Bir acının içinden geçerken, “Ne kadar mesafe kat ettik bak?” demek biraz yersiz. Teselliye yetmiyor. Acı taze. Öte yandan ‘99 depremini yaşamayanlar var. Deprem olunca yardımcılarının başbakanı uyandıramadığı, yatağından kaldırmaya kıyamadığı bir Türkiye’ydi o. Başbakanın başkentten kameraların önüne geçip, ben ulaşamıyorum, telefonlar çekmiyor, siz haber edin bir zahmet diye basına ricacı olduğu bir Türkiye. Kızılay’ın sadece adının, bir de yırtık çadırlarının var olduğu bir Türkiye. Almanya’nın, Japonya’nın yardımına Akut’un ancak eşlik edebildiği bir Türkiye. O acı tecrübe müthiş bir uyanış ve sivil hareketin başlangıç tarihi oldu. AK Parti’nin en iyi işlerinden biri de belki bu sivil hareketlerin hem önünü açmak, hem de AFAD gibi bir oluşumla koordinasyon sağlayıp, en yüksek verime ulaşmak oldu. AFAD koordinasyonunda bugün Türk Kızılay’ı, itfaiye teşkilatları, jandarma ekipleri, İHH, AKUT uyum içinde çalışıyor. Bu büyük bir kazanım. Peki, zemin-yapı-denetim bağlamında depremle ilişkimiz ne olacak? Enkazdan can kurtarmak güzel ama enkaza dönüşmemek için gerçekten ne yapacağız? Bakalım bunca kayıptan sonra cesaret edip savaşabilecek miyiz?

DEPREMİN UNUTULMAYACAK SESLERİ, YÜZLERİ…

ELİF

Minik ağzından hayat kadar güzel sözcükler verdi bize. Ayda’dan önceki sevincimizin adı oldu. Kendisini o daracık yerden günler sonra çıkaran kurtarma görevlisinin eline yapışan, sıkıca kavrayan eliyle kazındı zihnimize. Hastanede annesine, babasına, kardeşlerine kavuştu ama o da ağabeyini kaybetmişti. Hayatta kalmaları ne kadar sevindirdi ise, bu kayıpları onlara nasıl anlatacağımızı düşünmek bir o kadar acıttı içimizi.

İDİL-İPEK KARDEŞLER



On dört yaşındaki İdil bir başka umut sesi oldu. Kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye erinin sesine ses verdi. Serinkanlılıkla korudu teması. Kendini kaybetmedi. Oysa yanı başında duran, göremese de sesini aldığı dokuz yaşında bir kız kardeşi vardı; İpek. İpek’in son güne kadar sesini duyduğunu, ama birkaç saattir bu sesin kesildiğini söyledi sıkıştığı yerden kurtarılmayı beklerken. İdil enkazdan çıkarılıp ambulansa taşınırken kalabalığın içinde ailesini duyduk; “İdil mi!” Evet, İdil çıktı, İpek çıkamadı.

GÜNAY

Bir de on beş yaşındaki delikanlı Günay var. Akıllı, cesur, sakin. Depremin onuncu saatinde kurtarıldı enkazdan. Elinde telefonu ile yardım istedi, kısa bir video çekip nerede olduğunu anlatmaya çalıştı. Cümlesi çok sarsıcıydı; “Ben de varım, beni de kurtarın!”

TABİİ BUSE…



Kurtarma faaliyetleri içinde çıkışını heyecanla beklediğimiz ilk isim oldu. İlk sevincimiz. İlk şükrümüz. Şükür demişken enkazdan çıkarılan yavruları öz evladı gibi kucaklayan kahramanların “Allah-ü Ekber!” haykırışı bazı bünyeleri sarstı. Şükür edebilmek de bir nasip işi. Hangi dilde, hangi inançta olursa olsun, şükrün kendine bir ses bulup insanın kalbinden kopması öyle güzel ki. Bu güzellikten rahatsız olmak ya ruhî, ya ahlakî bir hastalıkla mümkün olur. Allah şifa versin.