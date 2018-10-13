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13 Ekim 2018 Cumartesi 01:02 | Son Güncelleme:

Beyazperdenin siyah-beyaz yolculuk serüvenleri...

Beyazperdenin siyah-beyaz yolculuk serüvenleri...
- BAŞAK BIÇAK / basakbicak@gmail.com

Bu hafta gösterime giren Yol Arkadaşım 2 vesilesiyle yolculuk filmlerini sevenler için, sinema tarihinin siyah beyaz yol serüvenlerini listeledim…

The Grapes of Wrath

John Steinbeck’in aynı adlı eserinden John Ford tarafından uyarlanan film, yine Büyük Buhran sebebiyle topraklarını terk eden Oklahama’lı bir ailenin mevsimlik işler için yaptıkları yolculuğu hikayeleştiriyor. 

Wild Boys of The Road

Daniel Ahern’in, Desperate Youth isimli öyküsünden sinemaya uyarlanan Wild Boys of The Road, Amerika’nın 1929 yılında yaşadığı Büyük Bunalım yılları öncesinde iki gencin, iş aramak için çıktıkları yolculuğu merkezine alıyor.

Detour

Martin Goldsmith’in hikâyesinden uyarlanan ve Edgar G. Ulmer’in yönettiği Detour, bir piyanistin otostopla California’ya olan sıra dışı yolcuğunu konu ediniyor.

Sullivan’s Travel

Jonathan Swift’in Gulliver’s Travels adlı romanından uyarlanan film, bir yönetmenin hayatını anlatırken, yönetmen koltuğunda ise Preston Sturges oturuyor.

It Happened One Night

Usta yönetmen Frank Capra’nın bu beş Oscar’lı yolculuk filmi, Claudette Colbert ve Clark Gable’ın başrollerinde yer aldığı eğlenceli hikâyesiyle yol filmlerini sevenler için eşi bulunmaz bir klasik sunuyor.

Stagecoach

Claire Trevor, John Wayne,  Thomas Mitchell’ın yer aldığı ve John Ford’un yönettiği etkileyici bir western serüvene dönüşen film, bir posta arabasının yerlilerle yaşadığı sıkıntıları anlatıyor.

La Strada 

Anthony Quinn ve Giulietta Masina’nı başrollerinde yer aldığı bu Federico Fellini filmi, gezginci bir panayırın hüzünlü öyküsünü anlatan, önemli klasiklerden.

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