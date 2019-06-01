Bayramı şenlendiren 'altın' renkli baklava

Ramazan Bayramı kapıda… Sizin için Türk örf ve âdetlerinin bayram vazgeçilmezi olan baklavayı, dünyaya nam salan Karaköy Güllüoğlu’nda Nadir Usta ile birlikte hazırladık. ‘İşin özü sert buğday unu. Tepsi fırından 24 ayar altın rengi çıkacak ki, çatalı batırdığında ‘hış’ sesini duyacaksın’ diyen Nadir Usta, lezzetli baklavanın tüm püf noktalarını AKŞAM Cumartesi’ye anlattı.

Ünü dünyaya nam salan, Türk mutfak kültürümüzün en nadide parçasıdır, baklava. Bayram yaklaştığında evlerde hummalı bir baklava hazırlığı başlar. Tek kişi yapması da zordur; emek, özen ve sevgi ister…

Malum Ramazan Bayramı kapıda… Bu vesileyle ‘baklava’ denince akla ilk gelen yer olan Karaköy Güllüoğlu’na gittik. Yıllardır değişmeyen bu lezzetin üretildiği yerde Nadir Güllü Usta ile buluştuk. Kendisiyle baklava yapmak ve püf noktalarını öğrenmek üzere üretim tesisine gittik.

Galoşlarımızı taktık, dezenfektanlarımızı sürdük ve mutfağa girdik. ‘52 dev adam’ ile sağ elimizi kalbimizin üzerine koyarak selamlaştık. Üretim tesisini gezerken Nadir Usta başlıyor anlatmaya: “Bu işin her kademesi itina, güç ve sevgi istiyor. Bıçağın takırtısı, oklavanın tıkırtısı, baklavanın hışırtısı, mermerin zıngırtısı… Çünkü bu iş ahenk işi. Biz tatlıcı değil baklavacıyız. İşin özü, sert buğdaydan yapılan hamuru çok ince açmak. Bakın sadece ince değil, çok ince olacak! Gönlümüzü verdiğimiz meslekte üç temel prensip var. Birincisi; mevsiminde yöresinden alınmış ham madde. İkincisi; İşin başında duran patron. Üçüncüsü; İşi bilen ehli usta. Bu üçü olmayınca, kalite de olmuyor” diyor.

YUFKA AÇMAK SABIR İŞİ

İşe, hamurun yufka haline getirilen bölümünden başlıyoruz. Nadir Usta, burada hiç hava akımı olmadığına dikkat çekiyor ve “Bu, sert buğdaydan yapılmış hamuru incecik açmanın bir püf noktasıdır” diyor. Sebebini de “Eğer hava akımı olursa çok ince açılan yufka kurur” diyerek açıklıyor. Yufkalar burada buğday nişastasıyla açılıyor.

“Yufka açmak sabır işi! Yufka ne kadar ince olursa baklava o kadar ‘hış’lar” diyor Nadir Usta. Tepsinin zeminine yayla tereyağı sürülüyor. Yufkalar, aralarına oksijen girsin diye tepsiye tek tek atılıyor ve 40 kat çıkılıyor. Bir tepsi baklavanın yapımı 4 saat sürüyor.

Ve başlıyor bıçağın takırtısı…

Baklavanın çeşidine göre hamur kesilerek şekillendiriliyor. Nadir Usta diyor ki, “Baklavayı keserken, bıçağı bastırmayın. Aksine bıçağı sallayarak yufkanızı kesin ki katların arası açılsın.” Baklavanın yapımında kullanılan tereyağı; ayak basılmamış otlardan beslenen koyun ve keçi sütünden yapılıyor. Her baklavanın kendisine göre pişme ve şerbet ayarı var. Mesela baklava, 40-45 dakikada pişiyor. Şerbeti hazırlayan usta, fırından çıkan tepsinin çeşidine göre elini camdan çıkararak hava koşullarına bakıyor. Sıcaklık, soğukluk, nem, poyraz, rüzgar durumuna göre şerbeti hazırlıyor. Fırından çıkan tepsi kontrol ediliyor. İçindeki fıstık yemyeşil, hamur altın sarısıysa doğruca şerbet bölümüne gidiyor tepsi. Burada Nadir Usta bizim için ‘baklavanın makyajı’ dediği teknikle baklavamızı şerbetliyor.

‘HIŞ’ SESİNİ DUY ÖYLE YE

“4 saatte yapılan tatlıyı yemek, ustaya saygıdır” diyen Nadir Usta, şöyle devam ediyor: “40 kat yufka da altın sarısı olacak. Çatalı baklavaya batırdığında ‘hış’ sesini duyacaksın. Çatala aldığın dilimden asla şerbet damlamayacak. Baklavanın altını damağına gelecek şekilde at ağzına.”

NADİR USTA’DAN BAKLAVA TARİFİ

1 kilo un (sert buğday unu), 3 yumurta, 12 gram tuz, 2 su bardağı su, 3-4 damla limon, 1 yemek kaşığı tereyağını yoğurun.

Kaliteli tereyağın köpüğünü mutlaka alın. Hamuru sert tutun.

Bezelere ayırın. 1 saat bekletin. Buğday nişastasıyla çok ince açın.

Tepsiyi, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atın.

Eğer hamuru sert buğdaydan yapıp, ince ince açıp, tek tek döşer ve 40 kat yaparsanız tepsi fırından çıktığı anda sıcak şerbet dökün. Şerbetin ısısı 105-110 derece olacak. Ama eğer hamuru ince açamazsanız fırından sıcak çıkardığınız tepsiye, soğuk şerbet dökeceksiniz.

Ceviz ve fındığı çekilmemiş alın. Kendiniz çekin. Hile çok bu meslekte. Pancardan yapıldığına emin olduğunuz şekeri alın. Baklava yufkalarını buğday nişastasıyla inceltin. Unla inceltirseniz çok incelmez ve çıtır çıtır olmaz.