  • $5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
08 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 23:24

Bayramda aldığımız kiloları nasıl veririz?

Bayramda aldığımız kiloları nasıl veririz"

NİL ŞAHİN GÜRHAN

nil@nildiyet.com

Çoğumuz için, bayramda ve tatillerde çok iyi dinlenmek ve rahat olma istediğimiz yiyecekleri istediğimiz kadar bol bol yeme hakkını da beraberinde getirir. Tatil sonrası, bedenimiz, ruhumuz dinlenmiş canlı bir şekilde hayatımıza kaldığımız yerden devam ederken, tartı ibresinin sağa kayması canımızı sıkabilir. 

Bayramdan sonra hayat rutinlerimiz devam ederken bir an önce istemediğimiz  yağları vermeliyiz. Böylece tatilden kalan yağlardan daha kolay ve çabuk kurtuluruz. Bir çok sağlık ve estetik problem yaratabilecek fazla yağlar vücudumuza yerleşip çoğalma imkanı bulamaz.  

Hemen harekete geçin

- Her gün yürüyüş yapın 

- 3 litre su için 

- Sıkı disiplinli bir diyet programına başlayın, ancak çok düşük kalorili şok listelerden sakının. Tatilde aldığınız kilolarınızı verene kadar, uygulayın, sonra normal sağlıklı beslenme alışkanlıklarınıza dönün. İstediğiniz sağlıklı kiloya gelemediyseniz konunun uzmanı bir diyetisyenle çalışın, istediğiniz kiloya geldikten sonra da kilo koruma programını öğrenin. 

Tatil sonrası hızlı diyet reçetesi 

Kahvaltıda 

- 1 yumurta 

- 1 dilim peynir 

- 1 dilim tam tahıl ekmeği

- Bol domates, salatalık

Kuşluk öğünü 

- 1 su bardağı yoğurt 

- 1 adet meyve 

Öğlen yemeğinde; 

- 1 tabak sebze yemeği 

- (Bol domates ve soğanla az yağlı yapılmış, mevsim sebzesi)

- 1 dilim tam tahıl ekmeği veya 1 avuç kadar bulgur pilavı 

- 1 su bardağı yoğurt 

- Bol salata- çiğ sebze ( yağsız) 

Öğleden sonra ara öğün 

- 1 avuç ceviz

- 1 adet elma

- Akşam yemeği 

- 1 avuç kadar kırmızı ya da beyaz et 

- 1 dilim tam tahıl ekmeği 

- Bol salata (bol zeytinyağlı, bol limonlu nar ekşisi sosu ilave edebilirsiniz)

Gece öğünü 

- 1 su bardağı kefir

Dünya Şokta! ABD Ve Rus Gemileri Birbirine Girdi

Fatih Portakal´dan İmamoğlu´na sert tepki: Böyle sözler söylemeye hakkı olamaz!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.