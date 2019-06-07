Bayramda aldığımız kiloları nasıl veririz?

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Çoğumuz için, bayramda ve tatillerde çok iyi dinlenmek ve rahat olma istediğimiz yiyecekleri istediğimiz kadar bol bol yeme hakkını da beraberinde getirir. Tatil sonrası, bedenimiz, ruhumuz dinlenmiş canlı bir şekilde hayatımıza kaldığımız yerden devam ederken, tartı ibresinin sağa kayması canımızı sıkabilir.

Bayramdan sonra hayat rutinlerimiz devam ederken bir an önce istemediğimiz yağları vermeliyiz. Böylece tatilden kalan yağlardan daha kolay ve çabuk kurtuluruz. Bir çok sağlık ve estetik problem yaratabilecek fazla yağlar vücudumuza yerleşip çoğalma imkanı bulamaz.

Hemen harekete geçin

- Her gün yürüyüş yapın

- 3 litre su için

- Sıkı disiplinli bir diyet programına başlayın, ancak çok düşük kalorili şok listelerden sakının. Tatilde aldığınız kilolarınızı verene kadar, uygulayın, sonra normal sağlıklı beslenme alışkanlıklarınıza dönün. İstediğiniz sağlıklı kiloya gelemediyseniz konunun uzmanı bir diyetisyenle çalışın, istediğiniz kiloya geldikten sonra da kilo koruma programını öğrenin.

Tatil sonrası hızlı diyet reçetesi

Kahvaltıda

- 1 yumurta

- 1 dilim peynir

- 1 dilim tam tahıl ekmeği

- Bol domates, salatalık

Kuşluk öğünü

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 adet meyve

Öğlen yemeğinde;

- 1 tabak sebze yemeği

- (Bol domates ve soğanla az yağlı yapılmış, mevsim sebzesi)

- 1 dilim tam tahıl ekmeği veya 1 avuç kadar bulgur pilavı

- 1 su bardağı yoğurt

- Bol salata- çiğ sebze ( yağsız)

Öğleden sonra ara öğün

- 1 avuç ceviz

- 1 adet elma

- Akşam yemeği

- 1 avuç kadar kırmızı ya da beyaz et

- 1 dilim tam tahıl ekmeği

- Bol salata (bol zeytinyağlı, bol limonlu nar ekşisi sosu ilave edebilirsiniz)

Gece öğünü

- 1 su bardağı kefir