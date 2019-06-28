Balık burçları için evlilik kapıda...

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

İçsel hesaplaşmalar yaptığınız bir dönemdesiniz. Hayatınızda bir dönem kapanırken yepyeni bir dönemin de ayak sesleri geliyor. Evlenmek ev almak ya da ailenizle ilgili büyük radikal dönüşümler içinde olabilirsiniz.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Tüm enerjiniz ev ve aile konularında olsa da, yakın çevreniz kardeş ve akrabalarınızın hayatındaki büyük radikal dönüşümlerin içinde yer almanız gerekecektir. İletişim şeklinizde yenilikler olabilir.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Parayla ilgili konularda büyük radikal dönüşümler ve buna bağlı yenilikler olacaktır. Aileden gelen bir miras yeni bir ev almanıza neden olabilir. Eş ya da ortağınızla birlikte yürüttüğünüz gelirlerinizi ayrıştırabilirsiniz.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Evlenmek, yerleşim yeri ve çevre değişikliği görüntünüzdeki büyük değişiklikler hep bu dönem alacağınız kararlarla bağlantılı oluşmaya başlayacaktır. Duygularınızı daha rahat ifade edeceksiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İşe başlamak, iş değiştirmek, yanında çalışanları değiştirmek bu dönemin etkileri olurken sağlığınızla ilgili de radikal kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız evinde hayvan beslemek isteyebilir. Hayalleriniz değişiyor.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Yalnızsanız karizmatik bir kişiyle sosyal yaşamınız aracılığıyla tanışıp evlenebilirsiniz. Ve bu durum bağlı olduğunuz sosyal çevreyi de değiştirebilir. Bazılarınız çocuklarını evlendirecekler.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Bu dönemde yaptığınız işle öne çıkabilir ve arzu ettiğiniz yeri edinebilirsiniz. Bazılarınız aile bireyleriyle iş kurabilir. Bir süredir verdiğiniz ağır sınavlar artık bitiyor. Şimdi yenilikleri hayatınızda inşa etme zamanı.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Yurtdışına yerleşebilir ya da bazı aile üyelerinizi oraya gönderebilirsiniz. Mesleğinizde radikal değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bazılarınızın yakınlarının hayatında olumlu dönüşümler olabilir.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Eşinizin emekliye ayrılmasıyla elde edeceğiniz parayla yatırım yapabilirsiniz. Kredi kaynaklarınızı daha verimli kullanmalısınız. Büyüklerinizin sağlık problemleri sizi geleceğinizi güvenceye almak için destekleyebilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Evlenmeyi düşünmüyorsanız bunu isteyebilirsiniz. Belki de ortaklı bir iş düşünmüyordunuz ancak şartlar sizi bir yakınınızla ortaklığa itebilir. Eşiniz hamile kalabilir ve aileniz büyüyebilir.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Günlük yaşam ritminizde büyük radikal dönüşümler yapmaya başlıyorsunuz. Buna beslenme programınızdan günlük aktiviteye kadar her şey dahil. Bazılarınız belki de restoran kafe gibi yeni bir işletme açabilir.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Önümüzdeki bir yıllık süreçte hamile kalabilirsiniz. Yalnızsanız duygu dolu romantik ve kıskanç biriyle evlilik potansiyeli olan bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Var olan ilişkiniz gittikçe evliliğe dönüşebilir.