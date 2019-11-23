Ay sonuna doğru evlilik teklifine hazırlıklı olun

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26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçecek, 4 derece Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. 27 Kasım’da ise Neptün retro hareketini sona erdirip, düz hareketine başlıyor. Peki burçlar nasıl etkilenecek?

KOÇ: Tatil planları yapabilirsiniz. Akademik konulardaki çalışmalarınız başarı getirebilir. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Kariyer hayatınızda parlayabilirsiniz. 20 Aralık’a kadar hem maddi gelirinizi hem de mevkinizi artıracak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yüzünüzü güldürecek gelişmelere hazır olun. Dilek tutmayı unutmayın gerçek olabilir.

BOĞA: Kredi başvurusu yapabilirsiniz. İlerleyen günlerde seyahatleriniz sıklaşabilir. Beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Hayata ve insanlara hak ettiği kadar değer vermeyi öğrenmiş olarak hayatınıza devam ediyor olacaksınız.

İKİZLER: İlişkisi olanlar evlilik tekliflerine hazır olsun. Ortaklıkla iş açmış olanlar varsa bu yılın en çok getirisini elde edebilecekleri bir ay yaşayacaklardır. Yalnız olanlar varsa yeni bir ilişkinin ilk adımları atılabilir.

YENGEÇ: Yönetici pozisyonuna yükselebileceğiniz gelişmeler olabilir. Kronik bir rahatsızlığınız varsa şifa bulabilirsiniz. Psikolojiniz de daha iyi, mutlu hissedeceğiniz bir ayda olacaksınız. 20 Aralık’a kadar evlilik ve ilişki konularınızda yüzünüzü güldürecek gelişmeler olabilir. Evlilik tekliflerine hazırlıklı olun. Hayal kurmak yerine eyleme geçme zamanı başlıyor.

ASLAN: 26 Kasım’a kadar yalnızsanız hayatınızın aşkı ortaya çıkabilir. 20 Aralık’a kadar ofis ortamınızda başarılarınız göz doldurabilir. Finansal durumunuzda daha gerçekçi olacağınız bir süreç başlıyor.

BAŞAK: Ailenizde sevineceğiniz bir gelişme olabilir. Yeni bir ev alabilirsiniz. Bir evlilik de olabilir bir bebek haberi de gelebilir. 20 Aralık’a kadar aşk hayatınızda ayaklarınız yerden kesilebilir.

TERAZİ: İletişim trafiğiniz artabilir. İş ortamınızda her şeyi bir anda yapmanız beklenebilir. Eğitim hayatınızda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

AKREP: Gelirinizi artırmaya yönelik fırsatlar yaratabilirsiniz. 26 Kasım’a kadar maaşınızda, priminizde beklediğinizden fazla artış olabilir. Ayın ilerleyen kısımlarında aileniz, eviniz ön plana çıkabilir. Aşk hayatınızla ve çocuğunuzla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. İnsan ilişkilerine dayalı bir meslek grubundaysanız tahmininizden daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda olaylara daha gerçekçi bakacaksınız.

YAY: Estetik yaptırabilirsiniz. Saçınız ve veya stilinizde değişiklikler yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Dileklerinizi tutun ve başak bir şey yapmayın. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak için daha güzel bir gün olamaz.

OĞLAK: Geçmişinizle alakalı konuların önünüze geleceği bir süreçtesiniz. Bilinçaltınız çok karışık olabilir. Karar vermek bazen zor olabilir. 20 Aralık’a kadar yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Kimseye hak etiğinden fazla değer vermemeyi retro zamanı anlamış olabilirsiniz.

KOVA: Sosyal tarafınız ön planda olacak. Dostlarınıza vakit ayırabilirsiniz. Olmaz dediğiniz her şeyi bu dönem deneyin. Gerçekleşme ihtimali yüksek. Duygusal hayatınızda ise geçmiş ilişkinizden biri tekrar size geri dönmek isteyebilir.

BALIK: Hep erteledikleri hayallerini, hedeflerini eyleme dökecek maddi ve manevi güce sahip olacaklar. Bulunduğunuz ortamda gücünüzü kanıtlayacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gözünüzdeki o duygusal perde iniyor. Yerine daha gerçekçi ve hayallerine göre değil elindeki koşullara göre kendini adapte eden biri olarak hayatınıza devam ediyorsunuz.