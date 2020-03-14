ArtAnkara'da dilek ağacı ormanı kuruldu

ATO Congresium’daki fuarda, kurumuş ağaç dallarına asılan bıçaklar, keçeler, balonlar, çocuk ayakkabıları, künyeler, sapanlar, hayat çiçeği motifleri, sokak çocukları, kadına karşı şiddeti önleme, eğitim hakkı, sağlıklı yaşlanma, doğayı ve hayvanları koruma gibi konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Fuar alanındaki yüksekliği 2,5, uzunluğu 3,5, genişliği 1,5 metre olan dev beton heykel de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İçi tamamen çelik konstrüksiyondan yapılmış “Karşılaşma” isimli çalışma, betonla kaplanmış bezlerin çelik malzemeye sarılmasından oluşuyor. Fuarın ilgi çeken bir diğer standında da geri dönüşüm projesi kapsamında yapılan cam işleme eserler bulunuyor. Günlük hayatımızda kullandığımız içeceklerin şişelerinin dönüştürülmesiyle oluşan projede, şişelerin ağzı sevimli baykuşlara dönüşüyor. Ressam Memik Kibarkaya da farklı bir teknikle yaptığı eserleri sergiliyor. Boyaları karıştırıp elde ettiği çamuru parmaklarını kullanarak tuvale geçiren Kibarkaya, “Bu resimler benim parmak izlerim.” ifadesini kullandı. 15 ülkeden 125 galeriye ev sahipliği yapan, 1095 sanatçının 4 bin 500’ün üzerinde sanat eserini bir araya getiren ArtAnkara, 15 Mart’a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.