Alzheimer ve demans hastaları için hayat vadisi: Asla çaresiz değilsiniz!

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Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Alzheimer hastaları ve aileleri için yeniden bir yaşamın kapılarını açıyor. Her türlü fiziksel ve sosyal aktivitenin olduğu merkezde hastalarınız kendini evinde gibi hissediyor. AKŞAM’a konuşan merkezin kurucu müdürü Kaya, “İçleri rahat olsun. Yalnızlık kimsenin kaderi değildir, yanınızdayız…” diyor.

DEMANS ve beraberinde seyreden Alzheimer… Hasta için dünyayı geriye götüren bu hastalık bellek, zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile beraberindeki birçok rahatsızlığı kapsıyor. Demans beynin yaşlanması, küçülmesi olarak tanımlanıyor. Alzheimer hastalığı ise tüm demansların yüzde 60’ından fazlasını oluşturuyor. Bir inme (felç) sonrası ortaya çıkan ‘vasküler demans’ ise demansın en sık görülen ikinci tipi.

Süreci ilaçlar uzatıyor

Demans olarak tanı konulan bazı hastalıklar kesin tedavisi olmayan ve bir daha eski hale dönmeyi imkansız kılan hastalıklar iken Alzheimer gibi hastalıklar da tedaviyle bir süre daha yaşamı sürdürebilir hale getiriyor. Ancak bu kesin bir iyileşme ve eski haline dönme anlamı taşımıyor. Demans ile birlikte seyreden Alzheimer’da, en son öğrenilen ve yaşanılan bilgilerin hatırlanamaması, akşam yediklerini, bugünün tarihini, aldıkları için verdiği paranın üstünü almayı, randevularını, yemeğin altını kapatmayı, kapının üzerindeki anahtarı çıkarmayı unutması gibi bellek bozuklukları görülüyor. Hastalığın son aşamasında ise hasta kimi zaman yemek yeme ve yutma becerisini bile unutarak yatağa bağımlı hale geliyor. Bu durumda en çok hastaya bakan kişi yıpranıyor. Aile fertleri günlük yaşam koşuşturmasında çareyi rehabilitasyon merkezlerinde arıyor. 7/24 hizmet veren bu merkezlerde her türlü konfor, doktor ve rehabilitasyon imkanı hastanın yaşam kalitesini arttırıyor.

Tamamen ücretsiz

Bu merkezlerin özel olanları ciddi bir maddi yıkım yaşatırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı tamamen ücretsiz olanlar ise dar gelirli ailelere ilaç gibi geliyor. AKŞAM, Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne giderek burada tedavi gören hastaları ziyaret etti, Kurucu Müdür Hasan Kaya merkezdeki yaşam koşullarını anlattı:

Merkezinizi tanıtabilir misiniz?

96 yatak kapasiteli 1,3 ve 4 yataklı odalarımız, hastalarımızın vakit geçirebileceği 11 adet etkinlik odalarımız, yemekhanemiz, 2 dinlenme odamız, meyve ağaçlarıyla donatılmış bahçemiz, 6 hasta için 1 hemşire ve 3 hasta için 1 hasta bakıcı olacak şekilde ve beraberinde tüm hastalarımız için psikoloğumuz ve fizyoterapistimiz bulunmaktadır.

Her türlü aktivite var

Merkezinizde hastalar nasıl vakit geçiriyor? Hangi hizmetler veriliyor?

Dış gezi, eğlence, doğum günü, resmi ve dini bayramlar ve sosyal aktiviteler, stretching, pilates, satranç ve dama gibi fiziksel ve zihinsel egzersizler, sabah sporu ya da pasif egzersizleri, el becerilerini geliştirici faaliyetlerle hastalarımız vakit geçirmektedir.

Hiçbir geliri olmayan vatandaşa burada bakım imkanı veriliyor mu?

Evet, hastanın böyle bir ihtiyacı varsa gerekli başvuruları yaptıktan sonra hizmetlerimizden yararlanabilir.

Alzheimer ve demans hastaları nasıl rehabilite ediliyor?

Alzheimer ve demans hastalığında egzersizle süre ve şiddetten bağımsız olarak dikkat, hafıza ve yönetim becerileri açısından başarılı sonuçlar elde edilen grup egzersizleri gibi kişisel ve bireysel egzersiz seansları yapılır. Düzenli yapılan yürüme, hafif tempolu koşu, kitap okuma, boyama, gazete okuma gibi egzersizlerle rehabilite yöntemleri kullanılır.

Devlet desteğini anlatır mısınız?

Hanede kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Alzheimer ve demans raporuyla merkezimizden ücretsiz faydalanabilir.

Her zaman yanınızdayız

Başvuru şartları nelerdir?

Hanede kişi başı düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte ikisinden az olması, vasi belgesinin Alzheimer ve demans raporunun olması yeterli.

Özel olarak hastamızı yatırmak istesek nasıl bir yol izleyeceğiz?

Vasi belgeleri olmaları durumunda kurumumuza gelerek başvurması yeterlidir.

Söylemek istediğiniz, dikkat çekmek istediğiniz bir husus var mı?

Hasta yakınları, hastalarını güvenle bırakabileceği, elimizden gelenin en iyisini yapacağımız öncelikli olarak hastalarımızla ilgileneceğimizi bilmeliler. İçleri rahat olsun. Yalnızlık kimsenin kaderi değildir, yanınızdayız…