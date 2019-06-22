Aksiyon filmlerinin unutulmaz kadın karakterleri

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Luc Besson’un yeni filmi Anna’dan hareketle, aksiyon sinemasının en popüler kadın kahramanlarını hatırlayalım…

Kill Bill Serisi, Uma Thurman

Quentin Tarantino’nun çok geniş bir yelpazede türler arası geçiş yapan; absürt ve yoğun şiddet sahneleri, dövüş sekanslarının ustalığı ve müzikleriyle hafızalarımıza kazınan Kill Bill serisi, şüphesiz Uma Thurman’ın karakteri ve performansıyla bambaşka bir boyut kazandı.

Alien Serisi Sigourney Weaver

Ridley Scott’ın başlattığı Alien serisinin Ripley’i Sigourney Weaver, seri boyunca giderek daha çetin bir savaşçıya dönüşerek hem sonraki kadın kahramanlar için rol model oldu hem de performansıyla bilim kurgu türünün aranılan isimlerinden biri haline geldi.

Mad Max: Fury Road Charlize Theron

Kült film serisi Mad Max’in 30 yıl sonra gelen devam filmi, tüm zamanların en iyi aksiyonları arasında gösterilmekle kalmadı, aynı zamanda yarattığı savaşçı kadın karakteriyle Charlize Theron’un filmografisine de eşsiz bir parça ekledi.

Resident Evil Serisi, Milla Jovovich

Paul W. S. Anderson’ın yönettiği, Resident Evil oyunundan uyarlanan seri, film olma halinden çok Milla Jovovich’in karakteriyle öne çıktı. Oyuncu, aksiyon sinemasının en popüler kadın kahramanları arasına girdi.

Lara Croft Serisi Angelina Jolie

Her ne kadar Lara Croft serisi beğenilmese de, Angelina Jolie ile hala hatırlanıyor. Seri daha sonra geçtiğimiz sene Alicia Vikander ile yeniden canlandırılmıştı.

Wonder Woman Gal Gadot

Çizgi roman karakteri Wonder Woman ve Gal Gadot birlikteliği pratikte kötü bir deneyime dönüşse de, Gal Gadot’un sade oyunculuğuna rağmen listeye giriyor.