Akbank Caz Festivali'nden 30. yıla özel kayıtlar

İçinde özel kayıtların yer aldığı, söyleşileriyle, belgesel çekimleriyle 30 yılın röntgenini çeken retrospektif bir çalışmaya start veren Akbank Caz Festivali böylelikle, pandemi döneminin tüm kısıtlarına rağmen yaratıcılığı desteklerken Türk caz dünyasına da etkili, anlamlı ve kalıcı bir eser bırakmayı amaçlıyor. Akbank Caz Festivali’nin 30. Yılına özel kayıtlarla; 30 özgün beste ve 80’e yakın sanatçının performansını kapsayan çalışma sadece albüm olarak değil, kayıt süreci ve sanatçı söyleşilerinden oluşacak belgesel boyutuyla da hem geçmiş 30 yılın hem de dönemin ruhunu yansıtması bakımından önemli bir değer taşıyor. Akbank Caz Festivali bu albümde, Türkiye Cazı’nın 30 caz müzisyeninin ve grubunun; festivale, şehre ve bu döneme dair duygu ve düşüncelerinden ilham alarak hazırladığı, daha önce yayımlanmamış özgün eserlere yer verecek. Türk Caz sahnesini yansıtan bir arşiv niteliği taşıyacak olan bu albüm, plak formatının yanı sıra dijital kanallarda da paylaşılmak üzere Ekim ayında yayımlanacak. Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilecek 30. yıl özel albüm çalışmasında; geçmişten günümüze 30 yıldır festivalde performans sergilemiş usta müzisyenlerin yanı sıra genç sanatçılar, yurtdışında yaşayan müzisyenler ve bu yıl festivalde yer alması planlanan müzisyenlerden bir seçki yer alacak.