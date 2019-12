Adım adım şampiyonluğa!

endereren@gmail.com

Ülkemizde en çok takip edilen spor dalı olan futbol, uzun yıllar içerisinde Türkiye’ye has bir kültür oluşturmayı başardı. Hiç alakası olmayanın bile büyük derbi maçlarından haberdar olduğu futbol, bu denli bir büyüklüğe ulaştığından ülkemizin oyuncuları da futbol oyunlarına özel bir sevgi besliyor. FIFA ve PES serisinin yanı sıra futbolun kökleriyle ilgilenen ve bu sporun akıl oyunlarına kafa yoran oyuncular her sene hiç sektirmeden Football Manager serisinin yeni oyununu kütüphanelerine ekliyor. Yıllar içerisinde her bir oyununda daha detaylı hale gelen Football Manager serisi, artık gerçek bir kulüp yönetme boyutuna ulaşmış durumda. Hatta birkaç kere Football Manager vesilesiyle gerçek hayatta kulüp çalıştıran oyuncular bile gördük. Kulübünüzü seçip oyuna başladığınızda kulübün gelenekleri, tarihi ve nasıl işlediği konusunda küçük brifingler alıyorsunuz. Takımın kaptanı üzerinden kendinizi takıma tanıtmak ve daha fazlasını yaparak oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Oyunun giriş kısmında bulunan tecrübeli menajer sorusuna olumsuz yanıt verirseniz de daha az detaylı bir oynanışla karşılaşıyorsunuz. Oyunun eksi taraflarının başında ise maalesef lisans problemi gelmekte. Çoğu kulübün logosu, hatta ismi Football Manager 2020’de farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu sene PES ile olan anlaşmadan dolayı özellikle İtalyan kulüpleri, farklı isimlerle oyuna eklenmiş.

ARTILAR

- Yenilenmiş maç motoru

- Kulüp vizyonu sistemi

- Menajer profiliniz artık kariyerinize daha çok etki ediyor

EKSİLER

- Teknik hatalar

- Lisans problemleri