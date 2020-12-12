6. Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Açılışta konuşan yarışmanın koordinatörü Cemil Nazlı, “Sanatsal çalışmaların ülkemiz ve dünyada en zorlu dönemini yaşadığını, bu kurak ve verimsiz iklimden sinema ve sinema camiasına mensup insanımızın da oldukça olumsuz etkilendiğini, işte bu yüzden umudu devam ettirebilmek, sanatsal faaliyetler ve üretimin gerçekleşebileceğini göstermek istedik” dedi. Bu yıl Ahmet Uluçay’a ithafen hazırlanan Onur Ödülü merhum Uluçay’ın yaşadığı her yıla karşılık gelecek şekilde 54 fidan dikimi şeklinde takdim edildi. Programda pandemide büyük fedakarlık gösteren sağlıkçılarımıza ithafen de Dr. Aytekin Coşkun’a plaket verildi.

Ulusal En İyi Kurmaca Ödülünü Kasım Ördek’e takdim eden Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, büyük bir medeniyetin çocukları olarak gelecek nesillere medeniyetin sanatla da güzel bir şekilde aktarılabileceğini söyledi.

Ulusal Bölümde Kurmaca, Belgesel, Animasyon ve Senaryo dallarında en iyi 4 esere, Uluslararası bölümde yine aynı kategorilerde 4 en iyi esere ödül ve plaketleri takdim edildi.

Ulusal En İyi Kısa Kurmaca Film ödülü Kasım Ördek “Yağmur Olup Şehre Düşüyorum” adlı filmiyle alırken Ulusal En İyi Kısa Belgesel Film ödülü “Yeni Baştan” ile Taha Ovacı’nın oldu. Ulusal En İyi Kısa Senaryo ödülü “Cemre” ile Nuri Cihan Özdoğan’ın oldu. Ulusal Animasyon Jüri Özel Yapım Destek Ödülü ise “Baca” ile Mehmet Akif Güler’e verildi. Yarışmanın Uluslararası Bölümünde Çek Cumhuriyeti’nden Demet Derelioğlu “Lunchbox” ile Uluslararası En İyi Kısa Kurmaca Film ödülüne layık görüldü. Uluslararası En İyi Kısa Belgesel Film ödülü “Malekıa” ile İran’dan katılan Mohammadbagher Shahin’in oldu. Uluslararası En İyi Animasyon Ödülü ABD’den Zhie Yang-wenjie Wu-han Chen’in “Renaıdance” adlı eserine verildi. Uluslararası En İyi Kısa Senaryo Ödülü ise “Code Name Red Crow” adlı eseri ile yarışmaya İtalya’dan katılan Giorgio Marconi’nin oldu.