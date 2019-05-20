Toronto Raptors seride durumu 2-1'e getirdi

Normal sezonun 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Toronto Raptors, Doğu Konferansı final serisi 3. karşılaşmasında, lig lideri Milwaukee Bucks’ı ağırladı.

Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 2 uzatma sonunda 118-112 kazanan Raptors, 2-0 geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı.

Raptors’ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle sahanın en skoreri oldu. Pascal Siakam 25 sayı, 11 ribaunt, Marc Gasol de 16 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 5 blokla "double double"a imza attı.

Bucks’ın skor yükünü, yedek oyuncular George Hill (24 sayı, 7 ribaunt) ve Malcolm Brogdon (20 sayı, 5 ribaunt) çekti. Giannis Antetokounmpo, yüzde 31,3 isabetle 12 sayı, 23 ribaunt, 7 asist ve 4 blok üretti. Ersan İlyasova ise 2 sayı kaydetti.

Serinin 4. karşılaşması da Raptors’ın sahasında oynanacak.

(AA)