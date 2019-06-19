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  3. TBF'den Fenerbahçe Beko ve Semih Özsoy ve Anadolu Efes'e ceza

TBF'den Fenerbahçe Beko ve Semih Özsoy ve Anadolu Efes'e ceza

TBF'den Fenerbahçe Beko ve Semih Özsoy ve Anadolu Efes'e ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Semih Özsoy'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe yöneticisi Semih Özsoy'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezası, Ayrıca Fenerbahçe Beko'ya 2 deplasman maçını seyircisiz oynama ve 66.250 TL para cezası verildi. Aynı karşılaşmada Anadolu Efes seyircisinin sebep olduğu olaylar nedeniyle Anadolu Efes'e de 15 bin TL para cezası verildi.

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