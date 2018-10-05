TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni heyecanla karşıladıklarını belirtti.

Türk basketbol tarihinin en yüksek rakamlı yeni yayın anlaşmasının, Süper Lig'in marka değerinin ne kadar arttığının bir kanıtı olduğunu ifade eden Türkoğlu, şunları aktardı:

"Organizasyonlarımızın Avrupa'nın en gözde ligleri arasında yer almasını sağlayan yüksek kalite ve rekabetin bu sezon da yaşanacağından hiç kuşkumuz yok. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak liglerimizin kalitesini artırmak kadar milli takımımızın başarıları için zemin oluşturmak gibi önemli görevlerimiz de var. Yeni yabancı kuralımız sayesinde önümüzdeki sezon Türk oyuncularımız kendilerini geliştirebilmek adına daha fazla süre alma fırsatı bulacaklar."

Federasyon olarak Basketbol Gençler Ligi'nin meyvesini almaya başladıklarını vurgulayan Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:

"1934-1959 yıllarında başka branşlarla aynı çatı altında yönetilen basketbolumuzun müstakil bir federasyona kavuşmasının 60. yılını kutlayacağımız 2018-2019 sezonu başlarken; kulüplerimizin yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına, sporcularımıza, hakemlerimize ve müsabaka görevlilerine başarılar diliyor; basketbolseverlere keyif veren bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum."

(AA)