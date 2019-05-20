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  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off mücadelesi yarın oynanacak Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol maçıyla başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Ligde play-off'larda bu eşleşmenin dışında Anadolu Efes-Banvit, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom ve TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmaları yapılacak.

Play-off programı şu şekilde:

Yarın:

20.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol

22 Mayıs Çarşamba: 

20.15 Anadolu Efes-Banvit

23 Mayıs Perşembe: 

18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan 

20.15 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom

25 Mayıs Cumartesi: 

15.15 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta 

17.30 Banvit-Anadolu Efes

26 Mayıs Pazar: 

15.15 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ 

17.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko

28 Mayıs Salı: 

Anadolu Efes-Banvit 

Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol

29 Mayıs Çarşamba: 

Fenerbahçe Beko-Türk Telekom 

TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan

(AA)

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