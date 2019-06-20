Potanın Perileri için medya günü düzenlendi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ve oyuncular katıldı.

Çok önemli bir sürece girdiklerini belirten Hidayet Türkoğlu, "A Milli Kadın Basketbol Takımı, federasyon olarak bizim gurur kaynağımız. İki kez olimpiyatlara gitmiş ve çok güzel başarılar yaşamış bir takım. Bunun üçüncüsünü başarabilmek için önlerinde bir Avrupa şampiyonası var. Gerek Ceyhun hoca gerekse de diğer bütün sporcu arkadaşlar, bu turnuvanın öneminin farkında. Biz de her daim onların yanındayız. Hedefimiz, ilk 6'da yer alarak olimpiyatlara katılacak dereceyi elde edebilmek. Bunu garantiledikten sonra güzel bir başarı da gelirse herkesin gurur duyucağı bir süreç olur. Hepsine inanıyoruz. Umarım bizleri gururlandıracak neticeler elde ederler. 2020 Olimpiyat Oyunları'na gidebilmek için fırsat yakalayabilirsek, çok büyük başarı elde etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı takımın şampiyonada aynı grupta yer aldığı İtalya, Macaristan ve Slovenya ile ilgili de görüşlerini aktaran Türkoğlu, "Bu tip turnuvalarda her maç çok anlamlı. Önemli olan turnuvaya nasıl başlayacağınız. İlk maçı İtalya ile oynayacağız. İtalya, kağıt üzerinde en zor rakibimiz. İnşallah turnuvaya da iyi başlarız. İtalya galibiyeti ile büyük moral buluruz ve öyle de devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadın milli basketbolcuları Huber Köşkü'nde ağırlamasına ilişkin ise, "Emine Erdoğan Hanımefendi, geçen gün milli takıma yemek verdi. Hiçbir zaman desteğini esirgemiyor ve her zaman sporcuların yanında oluyor. Güzel bir gece geçtiğine inanıyorum." diye konuştu.

Haluk Yıldırım: "Grubu lider bitirirsek çeyrek final oynayacağız"

İlk hedeflerinin grubu lider bitirmek olduğunu belirten Haluk Yıldırım, "27 Haziran'da İtalya, 28 Haziran'da Slovenya ve 30 Haziran'da da Macaristan ile oynayacağımız maçlarla grup karşılaşmalarını tamamlayacağız. Grubu lider bitirirsek çeyrek final oynayacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. 11 Mayıs'tan itibaren eksiksiz idmanlara başlamıştık. İki devşirme oyuncumuz var. Bu kadro aynı şekilde Sırbistan'a geçecek. Sonra 26 Haziran'da teknik toplantıda 12 kişilik kadromuzu vereceğiz ve turnuvayı bu oyuncularla oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Ciddi bir sakatlık sorunu yaşamadıklarını aktaran Yıldırım, "A Milli Kadın Basketbol Takımımız üst üste 2 kez biliyorsunuz olimpiyatlara gitti. Hedefimiz üçüncü kez gidebilmek. Bunun için şampiyonada ilk 6'ya girmemiz gerekiyor. İnşallah hep beraber güzel bir turnuva geçireceğiz." diye konuştu.

Yasemin Horasan: "Çalışmalarımız güzel geçti"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, hazırlık döneminde zorlu maçlar oynadıklarını söyledi.

Horasan, heyecanlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ligleri erken biten oyuncularımızla 11 Mayıs'ta çalışmaya başladık. Çok özverili ve verimli bir süreç geçirdik. Artık sona geldik. Sporcularımız turnuvayı özenle bekliyor. Çalışmalarımız güzel geçti. Zorlu maçlar oynadık. Kendimizi analiz etme şansımız oldu. Oyuncularımızın performansını görebileceğimiz maçlar oynadık. En hazır halimizle Sırbistan'da iki takımla hazırlık maçı yapıp turnuvayı bekleyeceğiz. Sağlıklı bir şekilde gidebilirsek turnuvaya, tek hedefimiz olimpiyatlara gidecek sonucu elde etmek."

Ceyhun Yıldızoğlu: "İyi çalıştık, takımıma güveniyorum"

Avrupa basketbolunda jenerasyon değişikliği yaşandığını ifade eden Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ise oyuncularına güvendiğini belirtti.

Çok sayıda hazırlık maçı yaptıklarını hatırlatan Yıldızoğlu, "Grubumuzun hem iyi hem de zor olduğunu düşünüyorum. Yenebileceğimiz rakiplerle oynayacağız. Avrupa basketbolunda bir jenerasyon değişikliği oluyor. Bizimle beraber her takım değişim yaşıyor. Bu değişimi en pozitif şekilde kullanacak takımlar başarılı olacak. İyi çalıştık, takımıma güveniyorum. Tecrübesiz ama çok yetenekli oyuncularımız var. İyi bir kimya yakalarsak şimdiye kadar olduğu gibi dünya şampiyonlarında, olimpiyatlarda ve Avrupa'nın en üst basamağında olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her maçın zorlu geçeceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "İtalya bizim ilk maçımız ve en önemli karşılaşmamız olacak. Ama diğer rakiplerimiz onlara göre daha kolay değil. Bunu oynadığımız maçlarda gördük. O gün iyi bir kimya ile sahada olursak ve çalıştıklarımızı yapabilirsek her takımı yenebilecek güçteyiz." şeklinde konuştu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben, gruptan lider çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tecrübe konusunda kendilerini bir adım önde gördüğünü aktaran Işıl, sözlerine şöyle devam etti:

"Hazırlıkların son virajındayız. Hazırlık dönemi güzel geçti. Geçen sene dünya şampiyonasında önemli bir tecrübe edindik. Umuyorum ki grubu istediğimiz yerde bitirerek sonrasında olimpiyatlara katılmak için vize alacağız. Önceki turnuvalarda genç arkadaşlarımız önemli tecrübeler edindi. Diğer takımlarda da jenerasyon değişikliği mevcut. Ligimizde takımlarında süreler alıp, çok ciddi katkı verdiler."

Fransa'nın Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden biri olduğunun altını çizen tecrübeli basketbolcu, "Onları yenmeyi başardık. Diğer hazırlık maçlarında da İspanya ile kafa kafaya oynadık. Rusya ve Sırbistan'a karşı zorlandık. Orada bir fizik dezavantajımız var. Şu anki antrenmanlarla bunları çözmeye çalışıyoruz. Gruptaki rakiplerimiz fiziksel özellikler bakımından bize daha yakın takımlar. İtalya'yı yakından tanıyoruz. En etkili iki oyuncusu geçen sezon bizim ligimizde forma giydi. Gruplardan birinci çıkmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

(AA)