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  3. Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın son saniye üçlüğüyle yarı finale çıktı

Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın son saniye üçlüğüyle yarı finale çıktı

Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın son saniye üçlüğüyle yarı finale çıktı

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ers, sahasında karşılaştığı Brooklyn Nets'i 122-100 mağlup ederek seride durumu 4-1 yaptı ve yarı finale çıktı.

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Furkan 7 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile oynadı. Portland Trail Blazers ise evinde Oklahoma City Thunder'ı Damian Lillard'ın üçlüğü ile yendi ve yarı finale yükseldi. 

NBA'de Play-Off ilk turunda heyecan 4 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76'ers, Wells Fargo Center'da karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 122-100 mağlup ederek seride durumu 4-1 getirdi ve yarı finale yükseldi. Philadelphia'nın rakibi Orlando Magic'i 4-1 geçen Toronto Raptors oldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 12 dakika süre aldığı maçı 7 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile tamamlarken, takımda ayrıca Joel Embiid 23 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 13 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Nets'te ise Ronde Hollis Jefferson 21 sayı, 2 ribaund ile oynadı.

Damian Lillard'ın hem maçı hem turu getirdi

Portland Trail Blazers, Moda Center'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı Damian Lillard'ın son saniye üçlüğü ile 118-115 yenerek seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale çıktı. Portland, Denver Nugguts - San Antonio Spurs eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Portland'da Lillard 50 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle yıldızlaşarak takımına galibiyeti getirdi. Oklahoma'da ise Paul George'un 36, Russel Westbrook'un 29 sayısı yetmedi.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle:

Batı Konferansı

Denver Nuggets (3): 108 - San Antonio Spurs: 90 (2)

Portland Trail Blazers (4): 118 - Oklahoma City Thunder: 115 (1)

Doğu Konferansı

Toronto Raptors: (4) 115 - Orlando Magic: 96 (1)

Philadelphia 76ers: (4) 122 - Brooklyn Nets: 100 (1)

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