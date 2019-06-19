Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8608
  • 6,5705
  • 252.902
  • 93.949
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Basketbol
    3. >
  3. Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile anlaştı

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile anlaştı

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile anlaştı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, tecrübeli koç Ufuk Sarıca ile anlaştı.

Gelecek sezon Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Pınar Karşıyaka, A Mili Basketbol Takımımızın antrenörü Ufuk Sarıca ile anlaştı.

İzmir ekibi, daha önce Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadığı Sarıca ile 2 yıllık kontrat imzaladı.

MAHMUTİ İLE ANLAŞAMADI

Geçtiğimiz haftalarda Oktay Mahmuti ve koç Ufuk Sarıca ile görüşmeler gerçekleştiren Karşıyaka, Başkan Büyükarcı'nın açıkladığı üzere bütçe onaylarını bekleniyordu. Gelişmeler sonucunda Ufuk Sarıca, Karşıyaka'ya imza atan isim oldu.

Yeşil-kırmızılıların kısa süre içerisnde Sarıca'yı resmen açıklaması bekleniyor. Öte yandan Sarıca, A Milli Erkek Basketbol baş antrenörlüğüne devam edecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem
Genç yıldızlar aynı dizide 
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
<p>Kalp sağlığı için yapılması gerekenler nelerdir?<br /> Kalp ve Damar Cerrahisi Kartal Koşuyolu Y

Kalp Sağlığı İçin Yapılması Gerekenler | Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık...

Cüneyt Arkın anlattı… O sahnede bakın ne olmuş