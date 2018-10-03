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Pınar Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu cumartesi günü ev sahipliği yapacağı Tofaş maçıyla açacak olan Pınar Karşıyaka, transfer yasağını kaldırdı.

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FIBA'yla görüşerek kesinleşmiş eski borçlarını taksitlendiren yeşil-kırmızılılar, ilk taksidi ödeyerek yeni transferlerine lisans çıkarmanın yolunu açtı. İzmir ekibinin yeni oyuncularının lig ve 17 Ekim'de başlayacak FIBA Europe Cup'ta forma giymelerinin önünde engel kalmadı. Takımın 20 yıldır isim sponsoru olan Yaşar Holding'le sponsorluk sözleşmesini yenileyen Karşıyaka, sezon öncesi oyunculara maaş ödemelerini de yaptı. Karşıyaka, sezon öncesi tek eksik olarak kalan yeni transferlerden Sek Henry'nin takıma katılmasını bekliyor.

(DHA)

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