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30 Mayıs 2019 Perşembe 15:05 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:05

NBA'de final serisi başlıyor

NBA'de final serisi başlıyor

Doğu Konferansı şampiyonu Toronto Raptors ile Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors arasında oynanacak Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) final serisi, yarın TSİ 04.00'de başlıyor.

Tarihinde ilk defa NBA finaline çıkan Raptors ile son 4 yılda 3 şampiyonluk elde eden Warriors, ilki 1947 yılında yapılan NBA final serisinin 72. şampiyonu olmak için mücadele edecek.     

Dört galibiyete ulaşan ekibin şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde Toronto Raptors, ev sahibi avantajını elinde bulunduruyor.     

Warriors tarihinde 6 kez (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018)  şampiyonluğa ulaşırken, Raptors'un şampiyonluğu bulunmuyor.  

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