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  3. NBA'de draft zamanı! Gözler Zion Williamson ve R.J Barret'ın üzerinde

NBA'de draft zamanı! Gözler Zion Williamson ve R.J Barret'ın üzerinde

NBA'de draft zamanı! Gözler Zion Williamson ve R.J Barret'ın üzerinde

Basketbolda gözler NBA Draft'ına çevrildi. 1 numaradan seçilmesine kesin gözüyle bakılan Zion Williamson, şimdiden herkesi heyecanlandırıyor.

Basketbolda yaz aylarının merakla beklenen etkiliği NBA Draftı'nda geri sayıma geçildi.

1 numara seçimi için Zion Williamson'dan başkasının ismi telafuz edilmiyor.

Gelecek ay 19 yaşına basacak Willamson, sadece 1 sezon oynadığı kolej liginde herkesi kendine hayran bıraktı.

Genç yıldız, Duke formasıyla 22,6 sayı, 8,9 ribaunt ve 1,8 blok ortalamalarıyla yılı tamamladı.

Zion gerek çok yönlülüğü, gerek eşsiz atletik yetenekleri ile şimdiden tüm basketbolseverleri heyecanlandırıyor.

3 ve 4 numaralarda forma giyebilen yetenekli oyuncunun, Lotorya'dan 1 numaralı seçme hakkını kazanan New Orleans Pelicans'ın kadrosuna dahil olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan takasla Anthony Davis'i Lakers'a gönderen New Orleans; Lonzo Ball, Brandon Ingram ve Josh Hart gibi genç yıldız adaylarını almıştı.

(TRT Spor)

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