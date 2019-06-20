Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7626
  • 6,5214
  • 256.278
  • 94.527
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Basketbol
    3. >
  3. Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko ile sözleşme yeniledi

Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko ile sözleşme yeniledi

Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Beko'nun önemli isimlerinden Kostas Sloukas geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe Beko ile kontratı bu sezon sonunda bitecek olan Kostas Sloukas, geleceğiyle ilgili kararı verdi. Yunan basketbolcu, Olympiakos'un teklifini reddetti ve Fenerbahçe Beko ile anlaştı.

OLYMPIAKOS'TAN 5,4 MİLYON EURO

Olympiakos, 29 yaşındaki Kostas Sloukas'a 3 yıl için 5,4 milyon euroluk teklif yaptı. İlk yıl 1,6 milyon euro, ikinci yıl 1,7 milyon euro ve üçüncü yıl 2,1 milyon euroluk teklif alan Kostas Sloukas, Olympiakos'un bu teklifini düşük buldu.

FENERBAHÇE'DEN 6 MİLYON EURO

Yunan ekibi Olympiakos'u geri çeviren Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko'da kalma kararı verdi ve sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. Sloukas, Fenerbahçe'nin üç yıl için toplamda 6 milyon euro teklif ettiği yeni konratı kabul etti.

Yunan basını, Kostas Sloukas'a önerilen sözleşmenin 1+1+1 şeklinde olduğunu duyurdu. Sloukas'ın kararından Zeljko Obradovic ile yola devam edecek olmanın önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Bu arada Barcelona Lassa'nın da Fenerbahçe'nin teklifine yakın bir rakam önerdiği ancak Sloukas'ın, bu teklifi de geri çevirdiği öne sürüldü.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Şener ile Cenk Küpeli yarın dünya evine giriyor
Berkay'dan Arda Turan'a çağrı: Yapması gereken tek şey...
Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı Bodrum'da tek takılıyor
Yatak odasındaki böceğe 20 bin TL
Pelin Akil'den isyan: Evimize kadar geldiler
<p>Sabahları uykumu alamadan uyanınca ben</p>

Bu Sabah da Erken Uyandık

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Afrika Uluslar Kupası’nda tanıdık yüzler

Minik sincabın son hali duygulandırdı