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14 Haziran 2019 Cuma 12:04 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 12:04

Klay Thompson'dan kötü haber geldi

Klay Thompson'dan kötü haber geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen Klay Thompson'ın, sol diz ön çapraz bağında yırtık meydana geldiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 114-110 kaybettikleri NBA final serisinin 6. maçında 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 22 saniye kala sol dizinden sakatlanarak sahayı terk eden 29 yaşındaki Thompson'ın, ön çapraz bağında yırtık tespit edildi.     

Son 5 yılda 3 şampiyonluğu bulunan Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant de serinin 5. karşılaşmasında ciddi bir sakatlık yaşamıştı.     

Sağ baldırındaki zorlanma sebebiyle final serisinin ilk 4 maçını kaçıran Durant, 2. periyodun bitimine 9 dakika 46 saniye kala sakatlanarak oyuna devam edememiş ve 30 yaşındaki basketbolcunun sağ aşil tendonunun koptuğu duyurulmuştu.      

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