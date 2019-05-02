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  3. Kadınlarda finale çıkan ilk takım Çukurova Basketbol oldu

Kadınlarda finale çıkan ilk takım Çukurova Basketbol oldu

Kadınlarda finale çıkan ilk takım Çukurova Basketbol oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Çukurova Basketbol, BOTAŞ ile oynadığı seriyi 3-1 kazanarak finale yükseldi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Çukurova Basketbol, BOTAŞ'ı 63-57 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve finale yükseldi.

Çukurova Basketbol, finalde, Fenerbahçe-Galatasaray maçının galibiyle oynayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final beşinci maçında Fenerbahçe, 4 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Ziya Özorhon, Tekin Özübir, Orkun Yurtdaş

BOTAŞ: Büşra Akbaş 8, Olcay Çakır Turgut 11, Krivacevic 13, Williams 11, Garrick, Cuic 6, Kübra Erat 8  

Çukurova Basketbol: Gray 20, Bone 11, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Gueye 15, Pelin Derya Bilgiç 17, Şaziye İvegin Üner, Gökşen Fitik  

1. periyot: 10-20

Devre: 27-36

3. periyot: 42-57

(AA)

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