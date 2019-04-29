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Irving şov yaptı Boston Celtics galibiyetle başladı

Irving şov yaptı Boston Celtics galibiyetle başladı

NBA’de Boston Celtics, milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın da forma giydiği Milwaukee Bucks’ı deplasmanda 112-90 yenerek Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off’larında Boston Celtics, milli oyuncu Ersan İlyasova’nın da forma giydiği Milwaukee Bucks’ı 112-90 yenerek Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

NBA play-off’larına 2 maçla devam edildi. Celtics, Doğu Konferansı yarı final ilk maçında konuk olduğu Bucks’ı 112-90 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı.

Celtics’te Kyrie Irving 26 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Al Horford 20 sayı, 11 ribaunt, Jaylen Brown 19 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 8 ribaunt, Khris Middleton 16 sayı, 10 ribaunt, Nikola Mirotic 13 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 19 dakika 7 saniye süre aldığı mücadeleyi 9 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

NBA play-off’larına 2 maçla devam edilecek.

(AA)

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