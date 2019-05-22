Fenerbahçe Beko'da 5 eksik

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonu Anadolu Efes'in ardından 28 galibiyet ve 4 yenilgiyle 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde, Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle Türk Telekom karşısında görev yapamayacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'ni 4. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşamıştı.