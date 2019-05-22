Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0889
  • 6,8019
  • 249.37
  • 85.217
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Basketbol
    3. >
  3. Fenerbahçe Beko'da 5 eksik

Fenerbahçe Beko'da 5 eksik

Fenerbahçe Beko'da 5 eksik

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın Türk Telekom'u konuk edecek Fenerbahçe Beko'da 5 isim sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonu Anadolu Efes'in ardından 28 galibiyet ve 4 yenilgiyle 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde, Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle Türk Telekom karşısında görev yapamayacak.      

Bu sezon THY Avrupa Ligi'ni 4. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşamıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Çiğnenmiş sakıza 14.000 dolar ödedi
Helin Avşar'ın son hali herkesi şaşırttı
Ünlü model sevgilisini bıçakladı!
´Paylaşımcı olursak hepimiz doyarız´ diye düşünen tavşancıklar

Paylaşmak Güzeldir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Niğde'de kuraklığa dayanıklı yerli patates geliştirildi

Ordulu balıkçıların Romanya açıklarında saldırıya uğradığı iddiası