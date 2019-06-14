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14 Haziran 2019 Cuma 11:38 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 11:38

Fenerbahçe Beko yarın sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe Beko yarın sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğini yapacağı mücadele  saat 17.00'de başlayacak.

Final serisinin üçüncü maçında dün oynanan müsabakada deplasmanda  rakibini 74-57 yenen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçerken ev sahibi avantajını  da yeniden eline aldı.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin ilk  maçında Fenerbahçe Beko, lacivert-beyazlıları deplasmanda 73-56 yenerek seride  1-0 öne geçmişti.

Ardından serinin ikinci karşılaşmasında, Basketbol Süper Ligi'nde son  3 sezonun şampiyonu sarı-lacivertli takımı normal süresi 86-86 biten maçta  uzatmada 101-93 mağlup eden Anadolu Efes, seriye 1-1'lik eşitliği getirmişti.

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