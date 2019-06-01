Fenerbahçe Beko yarı finale farklı başladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği TOFAŞ'ı 102-68 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşmaya Muhsin Yaşar'ın pota altından kaydettiği sayılarla başlayan TOFAŞ karşısında Ali Muhammed ve Melli ile boyalı alandan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 16-9 üstün geçti. Melih Mahmutoğlu ve Sloukas'ın üç sayılık basketleriyle farkı açan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 32-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sayı üretmekte zorluk yaşayan TOFAŞ karşısında Ahmet Düverioğlu ile pota altından, Melli ile de dış atışlardan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 17 sayıya (47-30) çıkardı. Rahat bir oyun sergileyen ve Melli'nin etkili oyunuyla 18. dakikada farkı 22 sayıya (57-35) taşıyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 59-39 üstün gitti.

İkinci yarıda oyun direnci düşen TOFAŞ karşısında rahat sayılar bulan ve son çeyreğe 83-50 önde giren Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 102-68 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Şahin

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 9, Melih Mahmutoğlu 11, Kalinic 7, Melli 27, Ahmet Düverioğlu 15, Egehan Arna 4, Sinan Güler 6, Sloukas 6, Guduric 10, Barış Hersek 7, Efe Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı

TOFAŞ: Trice 7, Mejia 11, Weems 5, Kadji 2, Muhsin Yaşar 8, Barış Ermiş, Berkan Durmaz 16, Muhaymin Mustafa 4, Yiğit Arslan 2, Elegar 10, Mert Konuk 3

1. Periyot: 32-22

Devre: 59-39

3. Periyot: 83-50