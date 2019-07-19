Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ilk hafta rakipleri belli oldu

THY Euroleague'de 2019/2020 sezonunun fikstürü açıklandı.

Son finalist Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise WiZink Center'da Real Madrid'e konuk olacak.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ilk maç ise 13. haftada Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. 12 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.