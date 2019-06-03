03 Haziran 2019 Pazartesi 23:04 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 23:04
Fenerbahçe Beko seride durumu 2-0 yaptı
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı final 2. maçında TOFAŞ'ı 68-64 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı final 2. maçında Fenerbahçe ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk çeyreğini 17-13 önde kapatan Fenerbahçe Beko, devreye 34-23'lük üstünlükle girdi.
Üçüncü periyotta farkı koruyan Fenerbahçe Beko, Tofaş'ın son bölümde yakaladığı seriye rağmen karşılaşmayı 68-64 kazandı ve seride skoru 2-0'a getirdi.
Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 12 sayı kaydetti. Nicolo Melli ve Kostas Sloukas 10'ar sattı.
Tofaş'ta Sammy Mejia'nın 16 sayı, 3 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Elegar 12 sayıyla maçı tamamladı.