Ersan İlyasova'dan muhteşem performans

Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova kenardan gelip 11 dakika süre aldığı maçta 2/2 serbest atış, 1/1 üç sayı, 2/4 iki sayı isabetiyle 9 sayı kaydederken, 4 de ribaund aldı.

Bucks'ta Giannis Antetekounmpo 19 sayı, 13 ribaund, 5 asist, Eric Bledsoe 16 sayı, 6 asist, Khris Middleton 15 sayı, 5 ribaundla Milwaukee'de öne çıkan isimler oldu. Chicago'da Bobby Portis 17 sayı ve Kris Dunn 10 sayı ile çift haneli ulaşan isimler oldu.

NBA'de gecenin hazırlık maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle:

Detroit Piston - Oklahoma City Thunder: 97-91

New York Knicks - Brooklyn Nets: 107-102

New Zealand Breakers - Phoenix Suns: 86-91

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers