Ersan İlyasova'dan muhteşem performans
NBA'de yeni sezon yaklaşırken, takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks ilk hazırlık maçında Chicago Bulls'u 116-82 mağlup etti.
Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova kenardan gelip 11 dakika süre aldığı maçta 2/2 serbest atış, 1/1 üç sayı, 2/4 iki sayı isabetiyle 9 sayı kaydederken, 4 de ribaund aldı.
Bucks'ta Giannis Antetekounmpo 19 sayı, 13 ribaund, 5 asist, Eric Bledsoe 16 sayı, 6 asist, Khris Middleton 15 sayı, 5 ribaundla Milwaukee'de öne çıkan isimler oldu. Chicago'da Bobby Portis 17 sayı ve Kris Dunn 10 sayı ile çift haneli ulaşan isimler oldu.
NBA'de gecenin hazırlık maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle:
Detroit Piston - Oklahoma City Thunder: 97-91
New York Knicks - Brooklyn Nets: 107-102
New Zealand Breakers - Phoenix Suns: 86-91
Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers