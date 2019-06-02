Ergin Ataman'dan Ekpe Udoh için transfer açıklaması

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 yenerek seride durumu 2-0'a getiren Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ilk maça oranla daha kararlı oynayarak galip geldiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ataman, finale çıkmak için 1 galibiyete daha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "İlk maça göre daha kararlı, daha tempolu oynadık. Maçın başında istediğimiz gibi oynayamadık. Sahada ilk moladan sonra daha tempolu, hücumda ne yaptığını bilen, iyi savunma yapan bir takım vardı. Maçın üçüncü periyodunun ortalarına doğru maçı kazanmayı garantiye aldıktan sonra genç oyuncularla mücadeleyi tamamladık." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY CAMİASININ SEVGİSİNİ BİLİRİM"

Ataman, Galatasaraylı az sayıda taraftarın aleyhinde yaptığı tezahüratlar için ise "Hiç canım sıkılmadı. Çünkü Galatasaray camiasının, taraftarının bana olan sevgisini çok iyi biliyorum. Buradan tüm Galatasaraylıların bayramını kutluyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.

EKPE UDOH İÇİN TRANSFER CEVABI

Ekpe Udoh'u kadroya katacakları iddiaları ile ilgili sorulan bir soru üzerine Ataman, "Transferler gizlidir, söylenmez. Hayırlısı" cevabını verdi.