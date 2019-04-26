Denver Nuggets'ı 120-103 yenen San Antonio Spurs, seriyi son maça taşıdı

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Batı Konferansı play-off ilk tur 6. karşılaşmasında, Denver Nuggets'ı konuk eden Spurs, özellikle son periyottaki skorer oyununun yardımıyla mücadeleden 120-103 galip ayrıldı ve seriyi 3-3'e getirdi.

Spurs'te LaMarcus Aldridge 26 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist, DeMar DeRozan 25 sayı, 7'şer ribaunt ve asist, Rudy Gay ise 19 sayılık performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 43 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistlik performansı, mağlubiyeti engelleyemedi. Jamal Murray ise 16 sayı kaydetti.

Serinin 7. maçı, Nuggets'ın ev sahipliğinde oynanacak ve tur atlayan taraf, konferans yarı finalinde Portland Trail Blazers'ın rakibi olacak.

NBA play-off'larına, Los Angeles Clippers-Golden State Warriors (2-3) maçıyla devam edilecek.