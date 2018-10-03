Cedi Osman performansıyla göz doldurdu

Karşılaşmada 19 dakika süre alan milli basketbolcumuz, 3/4 iki sayı, 1/4 üç sayı, 2/2 faul isabetiyle 11 sayı 7 ribaund 4 asistlik bir performansla galibiyete önemli rol oynadı. Cedi sahadayken Cavaliers, Celtics'e 11 sayılık üstünlük kurdu.

Kevin Love 17 sayı 4 ribaundla oynarken, Colin Sexton 15 sayı 4 ribaund ile etkili oldu.

Boston'da Marcus Smart 15, Lemon Jr. 11 sayı ile oynarken, Fenerbahçe'den transfer edilen Brad Wanamaker, 11 dakika süre aldığı maçta 2 sayı 3 ribaundla vasat bir peformans sergiledi.