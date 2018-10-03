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Cedi Osman performansıyla göz doldurdu

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NBA'de yeni sezon yaklaşırken takımlar hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlk maçına çıkan Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'i 102-95 yenerken Cedi Osman maça ilk 5'te başladı.

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Karşılaşmada 19 dakika süre alan milli basketbolcumuz, 3/4 iki sayı, 1/4 üç sayı, 2/2 faul isabetiyle 11 sayı 7 ribaund 4 asistlik bir performansla galibiyete önemli rol oynadı. Cedi sahadayken Cavaliers, Celtics'e 11 sayılık üstünlük kurdu.

Kevin Love 17 sayı 4 ribaundla oynarken, Colin Sexton 15 sayı 4 ribaund ile etkili oldu.

Boston'da Marcus Smart 15, Lemon Jr. 11 sayı ile oynarken, Fenerbahçe'den transfer edilen Brad Wanamaker, 11 dakika süre aldığı maçta 2 sayı 3 ribaundla vasat bir peformans sergiledi.

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