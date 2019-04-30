Beşiktaş Sompo Japan'da Ivan Buva sözleşmesini feshetti
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig takımlarından Beşiktaş Sompo Japan'da Jason Rich'in ardından Ivan Buva da maaşının ödenmemesi nedeniyle ayrıldı.
Beşiktaş Sompo Japan’da maaş krizi yaşanmaya devam ederken flaş bir ayrılık yaşandı.
Ivan Buva, maaşlarını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.
Diğer yabancı oyuncuların ödemesi yapılırken Buva’nın maaşının ödenmemesi nedeniyle Hırvat oyuncunun ayrılık kararı aldığı ve takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.
Öte yandan yerli oyuncular da ödemelerini almaması nedeniyle idmanlara çıkmazken bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-Beyazlı takımda Jason Rich de kısa süre önce maddi kriz sebebiyle takımdan ayrılmıştı.