Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9561
  • 6,6797
  • 245.981
  • 95.490
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Basketbol
    3. >
  3. Beşiktaş Sompo Japan'da Ivan Buva sözleşmesini feshetti

Beşiktaş Sompo Japan'da Ivan Buva sözleşmesini feshetti

Beşiktaş Sompo Japan'da Ivan Buva sözleşmesini feshetti

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig takımlarından Beşiktaş Sompo Japan'da Jason Rich'in ardından Ivan Buva da maaşının ödenmemesi nedeniyle ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Japan’da maaş krizi yaşanmaya devam ederken flaş bir ayrılık yaşandı.

Ivan Buva, maaşlarını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

Diğer yabancı oyuncuların ödemesi yapılırken Buva’nın maaşının ödenmemesi nedeniyle Hırvat oyuncunun ayrılık kararı aldığı ve takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.

Öte yandan yerli oyuncular da ödemelerini almaması nedeniyle idmanlara çıkmazken bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-Beyazlı takımda Jason Rich de kısa süre önce maddi kriz sebebiyle takımdan ayrılmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Dilber Ay'dan geriye acı dolu hayat öyküsü kaldı
Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez evlendi
Gigi Hadid Şöhretle Nasıl Başa Çıktığını Anlattı
Can Yaman askere mi gidiyor?
Burak Sağyaşar mesleği bıraktı mı?
'Zorunda mıyım?' Dilber Ay canlı yayında katıldığı programda Cüneyt Özdemir ile yaşadığını diyalogla

Dilber Ay Cüneyt Özdemir´le Yaşadığı Diyalogla Tarihe Geçmişti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NASA Başkanı’ndan meteor uyarısı

IDEF 2019 başladı: İşte yerli ve milli silahlarımız