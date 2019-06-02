02 Haziran 2019 Pazar 18:15 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 18:15
Anadolu Efes finale bir adım uzaklıkta!
Anadolu Efe, TBSL yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırladığı rakibini 80-68 mağlup etti.
Anadolu Efes, bu galibiyetle birlikte 3 kez kazanan takımın finale yükseleceği seride durumu 2-0'a getirdi.
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