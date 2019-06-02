Anadolu Efes finale bir adım uzaklıkta!

Anadolu Efes, bu galibiyetle birlikte 3 kez kazanan takımın finale yükseleceği seride durumu 2-0'a getirdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırladığı rakibini 80-68 mağlup etti.