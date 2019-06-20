'Fener OL'un Fenerbahçe WinWin programında başkan Ali Koç, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde play off final serisi son maçında oynayacakları Anadolu Efes maçı hakkında konuştu.

"TÜM OYUNLARA, GERGİNLİĞE RAĞMEN..."

Ali Koç, "Yarın şampiyon olacağız inşallah. Yapılan tüm oyunlara, provokasyonlara, gerginliğe rağmen Obradovic ve takımımız kupayı getirirse, bizden daha mutlusu olmayacak." dedi.

"TBF'YE BAŞVURU YAPTIK"

Seyirci cezası hakkında da açıklama Ali Koç, "TBF'ye başvuru yaptık. Yarın sabah belli olacak. Olursa taraftarımızla gideceğiz. Olmazsa yöneticilerimizle birlikte kupayı alıp geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.