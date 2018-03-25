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Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında yarın Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek.
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Daçka son saniyede kazandı
Darüşşafaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 79-77 yendi.
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EuroCup'ta sezonun MVP'si Scottie Wilbekin oldu
Darüşşafaka'nın yıldız basketbolcusu Scottie Wilbekin, Eurocup normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
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Golden State Warriors 3 maçtır kazanamıyor!
NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Milwaukee Bucks'a 116-107 mağlup oldu.
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UCAM Murcia, Pınar Karşıyaka'nın ihracını istiyor!
FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında UCAM Murcia'ya evinde 79-65 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yaşanan olaylar nedeniyle başı ağrıyor. UCAM Murcia Genel Menajeri Alejandro Gomez, FIBA'ya Karşıyaka'yı Avrupa'dan ihraç etme çağrısı yaptı.
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Darüşşafaka'nın final programı belli oldu
Darüşşafaka'nın, Lokomotiv Kuban'la karşılaşacağı final serisinde ilk maç 10 Nisan'da Rusya'da oynanacak
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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Fransız çalıştırıcı Valerie Garnier oldu.
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Salonda fenalaşan basketbolcu 2 gün sonra hayatını kaybetti
NBA G-Lig'de Grand Rapids Drive forması giyen Zeke Upshaw, Long Islands Nets karşılaşmasının bitimine 40 saniye kala yere yığılmıştı. Bu olayın üzerinden geçen 2 günün ardından 26 yaşındaki oyuncu tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.
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Golden State Warriors kan kaybediyor!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ın 110-91 yendiği Golden State Warriors, son 8 maçta 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.
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