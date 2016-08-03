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Yüzleşmede sevgiliye kalbinden bıçak

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Yöntem, dul sevgilisi Ökçe ve karısını yüzleştirmek için buluşturdu. Çıkan tartışma sonrası evlilik sözü verdiği sevgilisi Yöntem’i bıçaklayarak öldürdü. 

Bursa’da servis şoförü Ertem Yöntem eşinden boşanan ailece tanıdığı Zahide Ökçe ile aşk yaşamaya başladı. Ancak eşinin bu ilişkisinden haberdar olan Fevziye Yöntem, ardından Ertem Yöntem’e, "Senin, Zahide ile imam nikahı yaptığın konuşuluyor, doğru mu?" diye sordu. Buna sinirlenen Ertem Yöntem, eşini ve sevgilisini, bu iddianın doğru olmadığını kendisinden duyması için yüzleştirmeye karar verdi. 

Minibüste buluştular 

Eşini, Ökçe’nin boşandığı eşinden olan oğlunu ve bir arkadaşını servis minibüsüne aldı. Zahide Ökçe’ de minibüse binince Fevziye Yöntem ile tartışmaya başladı. Buna sinirlenen Ertem Yöntem, "Sen benim karıma nasıl hakaret edersin" diye çıkıştı. Buna sinirlenen Ökçe, Yöntem'i kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Yöntem kurtarılamadı.  Ökte, kendisine Yöntem'in evlilik sözü verdiğini belirterek olayın bu noktaya gelmesini istemediğini söyledi.  

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