Üzerine su döküp elektrik verdim! 

Batman’da, bir ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri girdikleri evde 17 yaşındaki Kübra D.’nin cesediyle karşılaştı. Evdeki inceleme sonrası polis, başlatılan soruşturma kapsamında genç kızın ağabeyi Kasım ve babası Masum D.’yi gözaltına aldı. Vahşet baba-oğlunu ifadesinde ortaya çıktı.

Sopa ile kafasına vurdum

Suçunu itiraf eden ağabey Kasım D.’nin ifadesi kan dondurdu. Bir ay önce sosyal paylaşım sitesinden bir kişinin kendisine ulaşarak, kız kardeşinin kötü yolda olduğunu belirten Kasım D. “Telefonunu istedim vermedi. Sinirlenince tekme ve sopa ile kafasına vurdum. En sonunda üzerine su döküp kabloyla diz altlarına, bacaklarına 5-6 kez elektrik değdirdim. Yere düşüp bayıldı” dedi.

Sadece korkut demiştim

Baba Masum D. ise oğlundan kardeşini korkutmasını istediğini anlatarak ancak eve gittiğinde kızın öldürüldüğünü öğrendiğini ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı baba oğul tutuklandı.