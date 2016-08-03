Üniformamı ağlayarak teslim ettim

Paralel çete üyesi subayların baskısı ve işkencesi nedeniyle Kara Harp Okulunu 4. sınıfta bırakan Merve Nayır, "O çok sevdiğim üniformalarımı üstümden çıkararak ağlaya ağlaya teslim ettim. O üniformaları vatan hainlerine emanet ettik. Biz zamanında karşı koyamadık. O çok sevdiğim üniformayı üstümden çıkarsalar da bu benim hep hayalimdi" dedi. Nayır, en büyük hayali olan askerlik mesleğinden kendisini ayrılmaya zorlayanlarla yargı önünde teker teker hesaplaşacağını da söyledi.

YILLIKTA ADIM YOKTU

2009 senesinde Kara Harp Okuluna girdiğini söyleyen Nayır, yaşadıklarını şöyle anlattı: Şok mangalarında çok zorlu eğitime tabi tutulduk. Burada fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldım. İzmir'de 40 derece sıcağın altında eğitimler yaparken gözümüzün önünde o sular yerlere dökülüyordu. Bu eğitimler sırasında ayağım zedelendi. Mezuniyet albümüm bile hazırdı. Daha önceden hazırlanan yıllıklara benim adımı koymamışlardı. Bu önceden belliydi zaten. Beni zaten teğmen olarak çıkarmayacaklarmış"