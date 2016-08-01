Trabzon'da jet skiler çarpıştı: 2 yaralı

Mersin Mahallesi mevkisinde denize açılan Engin Kara ve UfukÇelik'in kullandığı jet skiler, manevra sırasında çarpıştı.

Çarpışma sonucu yaralanan ve denize düşen Engin Kara, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Ufuk Çelik ise jet skiye tutunarak denize düşmekten kurtuldu.

Yaralanan Çelik ve Kara, ambulanslarla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Kara, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

Engin Kara'nın, Trabzonspor Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden olduğu öğrenildi.AA