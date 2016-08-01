Teröristler engellemeye çalışan sürücüyü de yakmaya çalışmış

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3 tırı ateşe veren teröristlerin kendilerine engel olmaya çalışan sürücüyü de yakma girişiminde bulunduğu belirlendi.

Karlıova-Erzurum karayolunun Hedro mevkisinde aracı ateşe verildiği için PKK'lı teröristlere engel olmaya çalıştığı için ateşe atılması sonucu yaralanan tır sürücüsü Alihan Kılıç (55), getirildiği Karlıova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muş'tan taşıdığı yükü Erzurum'a götürürken bir grup teröristin yolu kestiğini, sürücülerini indirdikten sonra araçları ateşe verdiğini söyledi.

Aracını yakmaya çalışan teröristlere, "2 tırı yaktınız bari bunu yakmayın." diyerek müdahalede bulunduğunu anlatan Kılıç, bunun üzerine teröristlerin kendisini ateşe verdikleri araçtaki alevlerin içine doğru ittiğini aktardı.

"Elimle yüzümü korumaya çalışınca kollarım ve vücudumun bazı yerleri yandı." diyen Kılıç, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine kendimi çalılıkların arasına attım ve yaralı halde olay bölgesinden kaçmaya başladım. Bu sırada araçların yandığını fark eden bir kamyonun geri döndüğünü gördüm. Kamyon sürücüsü beni o halde görünce arabasına alıp, Karlıova Devlet Hastanesine getirdi. Burada tedavi görüyorum. Bütün sermayem gitti, ekmek teknem yandı. Bundan sonra çocuklarıma nasıl ekmek götüreceğim."

Kaynak: AA