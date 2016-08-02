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Silivrikapı canavarı yeni saldırı hazırlığı yaparken yakalandı

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Çete lideri 10 ay yatıp çıktığı gün 2 kişiyi vurdu. Serbest bırakılan zanlı önceki gün bir eczacıyı vurmaya hazırlanırken yakalanıp tutuklandı

İstanbul polisi, 11 ay önce Fatih’teki tarihi Silivrikapı surlarına baskın düzenledi. Manzara dehşet vericiydi. Çete lideri Suat Şenoğlu, surların içinde gizli geçitlerden ulaşılan bir oda ve ‘işkencehane’ kurmuştu.

Suriyeli bir çifti köpek tasmasıyla bağlayıp tecavüz ettiği iddia edilen Suat Şenoğlu tutuklandı. Mağdur Suriyeliler esrarengiz bir şekilde şikâyetlerinden vazgeçince Suat Şenoğlu tahliye edildi.

Ancak cezaevinden çıktığı gün, “Beni ihbar ettiniz” diyerek kiracısı Hacı K. ile Murat E.’yi silahla yaraladı, bir kahvehaneyi taradı.

‘HAZIRLIK YAPIYORDU’

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri, bölgede dehşet saçmaya devam eden Suat Şenoğlu’nu gözaltına aldı. Fakat o mağdurlar da duruşma sırasında şikâyetçi olmadı. Bunun üzerine Suat Şenoğlu yeniden serbest kaldı.

Bu süreçte de boş durmayıp darbe girişimi ve ardından gelişen süreçten istifade etmeye çalışan çete lideri, geçtiğimiz hafta Fatih Küçükhamam’da Cerrahpaşa Hastanesi’nde sağlık teknisyeni olarak çalışan Tamer Ç.’yi vurdu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri, iddiaya göre saldırının ardından bir eczacıyı da vurmaya hazırlan suç makinesi Suat Şenoğlu’nu son anda kıskıvrak yakaladı.

Suat Şenoğlu’nun; uyuşturucu satmak, hırsızlık, gasp, adam kaçırma, ruhsatsız tabanca bulundurmak gibi 13 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkmıştı. Suat Şenoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HABERTÜRK

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