Siirt'teki FETÖ darbe girişimi soruşturmasında 187 gözaltı

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 187 asker daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FTÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ile ilgili devam eden soruşturmalar kapsamında Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli 141, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli 44'ü özel harekat personeli olmak üzere 46 askerin yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan 187 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.AA